Ottant’anni fa la Liberazione. Tutti gli eventi del 25 Aprile in provincia di Varese

Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della fine del periodo più cupo e disastroso della storia d’Italia, la Seconda Guerra Mondiale come esito di più di 20 anni di dittatura fascista. Il Paese usciva da una guerra che aveva fatto quasi 500 mila morti tra civili, militari, deportati per non parlare dei feriti; i danni alle infrastrutture furono immensi e la povertà dilagava.

Ogni anno tutti i comuni d’Italia organizzano una commemorazione e anche in provincia di Varese si ricordano le vittime di quell’insensato conflitto e coloro che combatterono per sconfiggere il nemico nazi fascista attraverso la lotta partigiana.

Varese – L’80° anniversario della Liberazione a Varese sarà celebrato con un ampio programma di eventi che coinvolgerà istituzioni, scuole e cittadini per tutto il mese di aprile. Oltre alla cerimonia del 25 aprile, sono previste mostre, passeggiate resistenti, un premio per gli studenti, attività di memoria attiva come la pulizia delle pietre d’inciampo e un convegno conclusivo in ottobre. L’obiettivo è trasformare la commemorazione in un percorso educativo e civico, ribadendo i valori della Resistenza e della Costituzione antifascista. Leggi l’articolo completo

Busto Arsizio – Il Comune e varie associazioni di Busto Arsizio hanno organizzato eventi commemorativi e didattici, coinvolgendo scuole e studenti. Tra le iniziative: spettacoli, presentazioni, cerimonie ufficiali il 24 e 25 aprile, e visite ai luoghi della memoria sul territorio. Leggi l’articolo completo

Gallarate – A Gallarate il 25 aprile sarà celebrato in due momenti: una cerimonia ufficiale al cimitero con Messa e discorsi istituzionali, seguita da un corteo promosso da Anpi nel centro città. Completano il programma concerti e una mostra d’arte dedicata agli 80 anni della Liberazione. Leggi l’articolo completo

Saronno – L’appuntamento con le celebrazioni istituzionali è per il 25 aprile alle ore 10 in piazza Libertà: seguiranno il corteo, l’alzabandiera ai Monumenti ai Caduti e la scopertura della targa “Caduti 26 aprile 1945” tra Saronno e Gerenzano. Nel pomeriggio, dalle ore 16 nella Chiesa San Francesco si terrà il Concerto del Coro Hebel.

Luino – Il 25 aprile 2025, il Parco Villa Hussy di Luino ospiterà una mostra sulla Resistenza, curata da Claudio Caldironi, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. L’esposizione, dal titolo “Mostra sulla Resistenza”, rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla storia del nostro paese. Leggi l’articolo

Somma Lombardo – Somma Lombardo ricorda la Liberazione con tre diversi eventi, al di là della celebrazione ufficiale, promossi dal Comune e dalle associazioni locali, per raccontare “da vicino” la storia. Leggi l’articolo completo

Tradate – Celebrazioni istituzionali nella mattinata di venerdì 25 aprile, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, delle associazioni d’Arma e dei ragazzi delle scuole, con l’accompagnamento musicale del Corpo musicale cittadino – Leggi l’articolo

Qui e qui trovate gli appuntamenti negli altri comuni della provincia di Varese