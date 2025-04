Ottantesimo anniversario della Liberazione: gli appuntamenti a Varese

In occasione del 25 aprile, sono tanti gli appuntamenti in città, che si svolgeranno nel rispetto delle giornate di lutto nazionale e con il consueto senso civico che accompagna le celebrazioni dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra.

Giovedì 24 aprile alle ore 10.00 in via Donizetti ci sarà l’inaugurazione della targa in ricordo di Camillo Lucchina e prima sede Comitato di Liberazione Nazionale cittadino . A seguire la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti.

Venerdì 25 aprile alle ore 9.30 in piazza San Vittore prenderà il via il corteo, che arriverà nel Salone di Palazzo Estense, dove alle 10.30 ci sarà la manifestazione conclusiva. Alle 12.30 il pranzo della Liberazione è al TuMiTurbi, Circolo Coopuf di via De Cristoforis.

Sabato 26 aprile alle ore 10.00 appuntamento con le Passeggiate Resistenti: la partenza è dal cortile d’onore di Palazzo Estense, con omaggio a Enrico Bonfanti primo Sindaco di Varese dopo la Liberazione.

Domenica 27 aprile alle ore 11.00, 15.00 e 17.00 con partenza da piazza Monte Grappa ci sarà Pugni e bicilette, lo spettacolo itinerante a cura di Karakorum Teatro.

Lunedì 28 aprile alle ore 9.00 ci sarà l’incontro del professore Enzo Laforgia con gli studenti della scuola media Anna Frank.

Si tratta di un ricco programma, che ha preso il via nello scorso mese di marzo e che si concluderà in autunno. Promotori degli appuntamenti in città sono Anpi Varese e l’amministrazione comunale, con la collaborazione di Anppia, Associazione Centoventi e Cgil, Istituto “Calogero Marrone”, Associazione Varese può, Coopuf, Collettivo De Cristoforis, Filmstudio90.

Inoltre in occasione del 25 aprile i Musei Civici varesini di Villa Mirabello e Castello di Masnago saranno aperti e visitabili gratuitamente.