Giovani e Resistenza: le iniziative a Busto Arsizio per celebrare il 25 aprile

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno come mission la valorizzazione della memoria, tra cui Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio, Associazione ex Deportati, Comitato Amici del Tempio Civico, Associazione Amici di Angioletto, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, R.S.U. “Comerio Ercole” ha organizzato alcuni eventi per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione.

Tra le collaborazioni si sottolineano quelle delle scuole riunite nel Tavolo “La storia ci appartiene”, nell’ambito del quale martedì 15 aprile in Sala Pro Busto si è concluso il progetto “La Resistenza ha il volto giovane – I resistenti di oggi e quelli di 80 anni fa”, coordinato dal professor Raffaele Mantegazza, e promosso da Anpi Busto Arsizio, Raggruppamento Patrioti Fratelli di Dio e Associazione Amici di Angioletto.

I ragazzi del liceo artistico e coreutico Candiani Bausch e dell’ITE Tosi hanno presentato i loro approfondimenti sui temi della libertà e del potere attraverso una pluralità di linguaggi (arte, danza, narrazione).

Questa esperienza, che ha coinvolto i giovani in maniera creativa ed emotiva rispetto ad alcune tematiche della ricorrenza, sarà oggetto del discorso che il professor Mantegazza, relatore ufficiale della manifestazione istituzionale, terrà nella mattinata del 25 aprile.

Sempre nell’ambito del tavolo, lunedì 28 aprile alle ore 9.00 ai Molini Marzoli, in sala Tramogge, è in programma un incontri per i ragazzi dell’Istituto Tommaseo, organizzato in collaborazione con Anpi Busto Arsizio e Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio.

Si tratta della presentazione del libro: “Il mio comandante. Alfredo Di Dio”, Lampi di stampa, 2024 a cura delle autrici Grazia Vona e Margherita Zucchi e dell’esperto di storia militare Carlo Fedeli.

Ecco il programma della cerimonia istituzionale nel dettaglio:

giovedì 24 aprile

ore 12.15 Palazzo di Giustizia Deposizione corona presso la lapide dedicata al magistrato Cosimo Orrù, scomparso nel campo di concentramento di Flossemburg,

venerdì 25 aprile

ore 9.30 Tempio Civico di Sant’Anna Deposizione corona Santa Messa celebrata da monsignor Pagani ore 10.30 piazza Trento e Trieste Alzabandiera Deposizione corona al Monumento ai Caduti ore 10.45 via Fratelli d’Italia Deposizione corona al Monumento alla Resistenza e Deportazione a seguire, sagrato del Tempio Civico di Sant’Anna: Saluti istituzionali

Intervento ufficiale a cura del professor Raffaele Mantegazza, pedagogista, docente dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Per tutta la giornata sarà possibile rendere omaggio ai numerosi luoghi della memoria che si trovano sul territorio comunale:

Lapide a Rodolfo Gallazzi (via Solbiate) – Monumento al Partigiano Mauro Venegoni (via per Cassano) – Lapide al Partigiano Romeo Coppe (via Quintino Sella) – Lapide ai Deportati della Comerio Ercole (parco via Magenta) – Cripta ai Partigiani (Cimitero Principale) – Sacrario ai Caduti in Guerra (Cimitero Principale) – Lapide al Partigiano Maurizio Macciantelli (via per Lonate) – Lapide a Don Angelo Volontè (Sacconago) – Targa al Partigiano Minelli (Cimitero di Sacconago) – Monumento ai Partigiani e Monumento ai Caduti in Guerra (Cimitero di Sacconago) – Cappella ai Caduti Borsano (campanile chiesa) – Portichetto delle Memorie (Chiesa Santa Croce) – Lapide Chiesa di Sant’Edoardo (campanile chiesa) – Stele a ricordo dell’Artigliere Alpino Gian Battista Candiani (parco di via Mameli) – Teca Caduti di Cefalonia (Tempio Civico di Sant’Anna) – Lapide Palazzo Comunale (viale Duca d’Aosta) – Monumento Palazzo Comunale (scalone del Palazzo Comunale).

Il sindaco invita tutti i cittadini, in particolare i più giovani, a partecipare ai momenti di ricordo e omaggio ai Caduti.