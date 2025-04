Malnate celebra il 25 Aprile: il programma per l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la Città di Malnate, in collaborazione con l’A.N.P.I. e le associazioni del territorio, promuove una serie di iniziative commemorative che si terranno nella mattinata di venerdì 25 aprile. Un momento di memoria collettiva e di partecipazione civica, aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma delle celebrazioni

Le commemorazioni prenderanno avvio alle ore 9.45 al cimitero di Malnate, dove si svolgerà il raduno di autorità, associazioni e cittadini per la deposizione delle corone e un omaggio ai Caduti Partigiani.

Alle ore 10.00 è prevista la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti, all’interno della cappella-cripta del cimitero.

A seguire, alle ore 10.30, si terrà il corteo cittadino con il Corpo Filarmonico, che partirà da piazza San Martino in direzione del monumento ai Caduti. Qui si svolgerà l’alzabandiera accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale.

La manifestazione proseguirà in piazza Tessitrici, dove interverranno le autorità locali. Tra gli ospiti, la relatrice Ivana Brunato. Particolarmente significativa sarà la partecipazione degli studenti della Scuola secondaria di primo grado “N. Sauro”, coinvolti attivamente nel ricordo dei valori fondanti della Repubblica.

In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella palestra situata in via Libia.