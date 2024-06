Sergio Biganzoli è il nuovo presidente di Federmanager Varese

Cambio alla guida di Federmanager Varese. Laura Aspesi lascia la carica di Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo nomina nuovo Presidente Sergio Biganzoli, affiancato da Lucia Martina Riboldi nel ruolo di Vicepresidente. Un passaggio gestito con tempestività all’interno del Consiglio Direttivo, volto ad assicurare continuità e garantendo il proseguimento delle attività di Federmanager Varese.

Sergio Biganzoli, già Vicepresidente in carica di Federmanager Varese, è anche Presidente del Consiglio di amministrazione di Galvair S.r.l.

Lucia Martina Riboldi è Responsabile Risorse Umane di Viba S.p.A e Presidente di Rete Giuca.

Dopo un anno di mandato, la decisione di Laura Aspesi di passare il testimone «è dovuta ad una intensificazione degli impegni lavorativi, che non vuole essere vincolo alla crescita dell’Associazione», è la riflessione della Presidente uscente.

Sergio Biganzoli ringrazia Laura Aspesi per l’attività svolta finora e tutto il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata: «Garantisco il mio massimo impegno, e tengo a sottolineare l’importanza del lavoro di squadra nel comune intento di far crescere la nostra realtà associativa nel territorio, essere punto di riferimento per tutti i manager industriali che rappresentiamo, nonché rafforzare le consolidate collaborazioni con gli stakeholders del territorio».