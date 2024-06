Serie B2, Ceriano conquista il primo round dei play-off

Il Club Tennis Ceriano si aggiudica il primo round nel doppio confronto di play-off promozione del campionato di Serie B2 2024. In casa contro il Tennis Club Pavia, la formazione brianzola vince per 4-2 conquistando un buon vantaggio in vista della sfida di ritorno.

Come aveva sottolineato il direttore tecnico del CTC, Silverio Basilico, era importante ottenere un buon risultato sui campi veloci indoor del Centro Robur di Saronno perché il ritorno, in programma domenica 30 giugno a Pavia, si giocherà all’aperto su terra rossa, superficie che potrebbe penalizzare il Ct Ceriano. La formazione capitanata da Eugenio Ferrarini ha messo in campo grande determinazione in una sfida non semplice contro un avversario che nel proprio girone (il terzo) aveva tenuto una marcia quasi perfetta collezionando la bellezza di cinque vittorie e un solo ko.

Dopo aver perso il primo singolare, Ceriano ha immediatamente ribaltato l’inerzia del match grazie ai successi di Mattia Rossi (6-3 7-6 a Simone Cavalleri), Alessio Zanotti (6-2 4-6 7-5 a Biagio Gramaticopolo) e Lorenzo Furia (7-5 6-3 ad Andrea Lodigiani). Una vittoria per parte invece nei due match di doppio (per Ceriano si è imposta la coppia formata da Zanotti/Rossi su Lodigiani/Cavalleri), che hanno definito il 4-2 finale. Questo risultato avvicina la promozione in Serie B1: per il CTC è però vietato abbassare la guardia perché il ritorno nel pavese presenta diverse insidie.

Serie B2 – Play-off promozione, turno di andata

Club Tennis Ceriano – Tennis Club Pavia 4-2

Leonardo Malgaroli (P) b. Massimiliano De Pasquale (C) 7-6(3) 6-4; Mattia Rossi (C) b. Simone Cavalleri (P) 6-3 7-6(11); Alessio Zanotti (C) b. Biagio Gramaticopolo (P) 6-2 4-6 7-5; Lorenzo Furia (C) b. Andrea Lodigiani (P) 7-5 6-3; Zanotti/Rossi (C) b. Lodigiani/Cavalleri (P) 6-2 6-3; Malgaroli/Gramaticopolo (P) b. De Pasquale/Furia (C) 6-3 6-2.