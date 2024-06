Serie C: Pro Patria nel Girone A, Milan Futuro nel B, si parte il 25 agosto

Come da aspettative, per la stagione 2024/25 la Pro Patria militerà nel Girone A di Serie C.

In attesa del calendario completo e dell’apertura ufficiale del calciomercato, la Lega Pro ha intanto approvato la composizione dei tre gironi della terza serie del calcio italiano, che vede nella squadra di Busto Arsizio l’unica società di carattere professionistico della provincia di Varese, anche se da quest’anno si potrebbe annoverare il Milan Futuro, seconda squadra dei rossoneri inserita nel Girone B e che giocherà a Solbiate Arno.

Anche quest’anno le 60 squadre saranno suddivise in tre raggruppamenti su base territoriali, fatta eccezione per le tre seconde squadre di Serie A, smistate ciascuna in un girone (Atalanta Under nel Girone A, Milan Futuro nel B e Juventus Next Gen nel C): il Girone A, oltre alla Pro Patria comprenderà le squadre del settentrione, tra cui AlbinoLeffe, Alcione Milano (neopromossa), Arzignano Valchiampo, Atalanta Under 23, Caldiero Terme, FeralpiSalò (retrocessa dalla Serie B), Giana Erminio, Lane Rossi Vicenza, Lecco (retrocesso dalla Serie B), Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense (neopromossa) e Virtus Verona.

All’interno del Girone A anche quest’anno è forte la componente lombarda, con ben 10 squadre, segue poi il Veneto con 6 (Arzignano, Caldiero Terme, Vicenza, Padova, Clodiense Chioggia, Virtus Verona), il Piemonte con 2 (Pro Vercelli e Novara) e infine il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia con una singola rappresentanza.

Il via ufficiale del campionato sarà il prossimo 25 agosto; il termine del campionato è previsto per domenica 27 aprile 2025. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2024, mercoledì 30 ottobre 2024, mercoledì 12 marzo 2025. La sosta è fissata per domenica 29 dicembre 2024.

La Coppa Italia prenderà il via l’11 agosto con il primo turno eliminatorio, mentre il secondo turno eliminatorio è fissato per il 18 agosto. Il 27 novembre andranno in scena gli ottavi, il 18 dicembre i quarti. Per le gare di semifinale: andata il 22 gennaio, ritorno il 12 febbraio; per la finale: andata il 26 marzo e ritorno il 9 aprile.