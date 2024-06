La Figc conferma: il Milan Under 23 in Serie C a Solbiate Arno

Ci sarà un’altra squadra professionistica di calcio che giocherà in provincia di Varese. La notizia non è certo una novità: da settimane infatti il centro sportivo “Chinetti” di Solbiate Arno sta subendo una ristrutturazione per poter ospitare le gare interne del campionato 2024-2025 del Milan Under 23.

E da oggi – giovedì 27 giugno – il Consiglio Federale della Figc ha rattificato la mancata iscrizione dell’Ancona tra le squadre della Lega Pro, lasciando così spazio alla seconda squadra rossonera che giocherà così le proprie gare casalinghe proprio a Solbiate Arno, distante pochi chilometri da Carnago e Milanese, un punto strategico per il club.

La società milanese ha accolto la notizia dalla Figc con un post in cui svela il nome della squadra: MilanFuturo.

Ad allenare la squadra sarà Daniele Bonera mentre c’è curiosità per capire come verrà composta la formazione. Possibile che ci siano diversi talenti frutto del vivaio rossonero, dal bustocco Kevin Zeroli – capitano della Primavera l’anno scorso -, al varesino classe 2007 Lorenzo Ossola e all’enfant prodige del calcio italiano, l’attaccante Francesco Camarda, che ha esordito in Serie A nella passata stagione a 16 anni e che nelle giovanili milaniste ha segnato valanghe di gol.