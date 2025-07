A Martin Gris il Gran Premio dell’Arno 2025

(Foto Benati)

Il bellunese Martin Gris, portacolori del team Industrie Forniture Moro C&G Capital, ha conquistato la ventottesima edizione del Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara nazionale riservata alla categoria Juniores. La manifestazione, organizzata con passione e professionalità dalla Società Ciclistica Carnaghese presieduta da Emilio Bea, ha visto al via ben 185 concorrenti, con la partecipazione di numerosi atleti stranieri.

Il tracciato di gara si è sviluppato lungo il classico “Circuito dell’Arno”, un anello da percorrere per undici volte, per una distanza complessiva di 129,800 chilometri. La corsa si è svolta sotto un clima mutevole: partita con il sole, è stata successivamente segnata da tratti di pioggia che hanno accompagnato non solo alcune fasi della competizione ma anche la cerimonia di premiazione.

Le prime tornate sono state animate da una fuga di cinque corridori, che ha rappresentato il preludio all’azione decisiva promossa da Paolo Favero (Unione Ciclistica Bustese Olonia) e Luca Morlino (team GB Junior). I due, collaborando con determinazione, sono rimasti al comando fino a poco prima del suono della campana. L’azione di Morlino, pur non risultando decisiva ai fini della vittoria finale, gli ha consentito di aggiudicarsi la graduatoria del gran premio della montagna.

Nel finale, il gruppo si è ricompattato ed è tornato allungato sull’ascesa che immette nel rettilineo d’arrivo. In quel frangente si è imposto con autorevolezza Martin Gris, diciassettenne di Feltre, che ha colto così la sua seconda vittoria stagionale. Sul traguardo ha preceduto Lorenzo Guglielmi (Pedale Casalese Armofer) e Matteo Pio Ruggiero (Massì Supermercati), che hanno completato il podio.

Questo l’ordine d’arrivo completo: 1) Martin Gris (Industria Forniture Moro C&G Capital) km 129,8 in 3h 09’12” media 41,163, 2) Lorenzo Guglielmi (Pedale Casalese Armofer), 3) Matteo Pio Ruggiero (Massì Supermercati), 4) Leonardo Michielon (Postumia 73 Dino Liviero), 5) Giacomo Agostino (Team F.lli Giorgi), 6) Riccardo Del Cucina (Stabbia Ciclismo), 7) Brandon Fedrizzi (Petrucci Assali Stefen Makro), 8) Filippo Colella (Energy Team), 9) Paolo Favero (Bustese Olonia), 10) Marco Sartori (Borgo Molino Vigna Fiorita).

Il prossimo appuntamento organizzativo della Società Ciclistica Carnaghese è fissato per sabato 30 agosto, quando andrà in scena il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese riservato alle categorie élite e under 23.

A completamento della cronaca, si ricorda l’albo d’oro recente della manifestazione: 2013 Velasco, 2014 Giannelli, 2015 Bevilacqua Simone, 2016 Bevilacqua Mattia, 2017 Mazzucco, 2018 Accò, 2019 Balestra, 2020 e 2021 non disputato, 2022 De Bernardo, 2023 Hayma, 2024 Andreaus, 2025 Gris.