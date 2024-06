Si accascia e muore in strada a Sesto Calende, nulla da fare nonostante i soccorsi disperati per un 41enne

Potrebbe esserci l’eccessivo calore come causa di morte di un uomo di quarantuno anni trovato svenuto in strada nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, in via Sempione a Sesto Calende: l’uomo dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale è infatti deceduto (foto di repertorio).

I fatti si sono consumati attorno alle 17 quando alcuni passanti hanno notato una persona che si sentiva poco bene e che poi successivamente è svenuta nel mezzo di un pomeriggio particolarmente assolato a Sesto Calende in via Sempione.

Sono stati chiamati soccorsi arrivati con ambulanza del Cva Angera, e nel frattempo anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sesto Calende si è precipitata sul posto.

Le condizioni dell’uomo risultavano particolarmente gravi: aveva una temperatura eccessivamente alta ed è andato in arresto cardiaco, nonostante il tentativo da parte dei carabinieri di aiutare il personale sanitario per abbassare la temperatura cospargendo la barella di ghiaccio.

L’uomo è stato caricato sull’eliaoccorso di Borgosesia alla volta dell’ospedale di Legnano dove è stato constatato il decesso. La persona, di cui non si conoscono ancora le generalità poiché era privo di documenti, dalle prime risultanze pare essere residente nel gallaratese. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la dinamica del fatto.