Sicurezza, commercio e aree da riqualificare: sold out in auditorium a Rescaldina per il confronto pre-elezioni

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Rescaldina, dove sabato 8 e domenica 9 giugno più di 11mila cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il prossimo sindaco. L'”antipasto” della tornata elettorale è arrivato martedì 4 giugno con il confronto fra i candidati sindaco Luca Perotta, Mauro De Candia e Gilles Ielo organizzato dalla ProLoco.

«Come nelle due precedenti mandate elettorali, per le elezioni amministrative la ProLoco Rescaldina ha pensato di organizzare un confronto fra i tre candidati alla carica di sindaco per il nostro Comune – ha spiegato in apertura il vicepresidente dell’associazione Egidio Ronchi -. Perché proprio ProLoco organizza questo evento? Nel nostro statuto costitutivo abbiamo voluto inserire un paragrafo che precisa che la nostra è un’associazione apolitica, apartitica e aconfessionale. Ovviamente non significa che ognuno di noi non abbia un proprio credo o idea politica, ma questo non deve assolutamente trasparire nelle nostre manifestazioni pubbliche. Noi crediamo fermamente di essere un’associazione “super partes” perchè ogni ProLoco, come dice la parola, deve lavorare e valorizzare il luogo in cui lavora, nel nostro caso Rescaldina, collaborando nel limite del possibile con tutte le associazioni, enti e istituzioni del territorio, Comune compreso».

Sei le tematiche su cui i candidati sono stati messi a confronto durante la serata, moderata e trasmessa in streaming da LegnanoNews: dalla sicurezza – con un focus sullo spaccio nei boschi e le mafie – alle manutenzioni ordinarie, dai sogni nel cassetto al commercio di vicinato, passando per il rapporto con associazioni e società sportive e per la riqualificazione di una serie di edifici “nevralgici” per il tessuto urbano cittadino che attendono una nuova vita, come Villa Saccal e il Cinema Teatro La Torre. Poi le domande del pubblico, che hanno toccato il tema della situazione in cui versano le aree gioco per i più piccoli e i cimiteri, quello della discarica al Polo Baraggia, quello delle proposte culturali per il paese formulate dalle tre liste in corsa e quello del trasporto ferroviario e delle condizioni della stazione.