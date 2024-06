Spiaggia bianca e beach volley, ecco la piscina estiva di Moriggia “per famiglie”

Arriva l’estate alla piscina di Moriggia, con alcune novità e anche un nuovo target di riferimento, le famiglie. Con una serie di misure anche per riportare a un clima più tranquillo un impianto che negli anni scorsi aveva avuto anche qualche problema di “convivenza”.

Lo spazio estivo della piscina gallaratese aprirà da sabato 8 giugno.

Alberto Colombo, di H2O (il gestore subentrato nel settembre 2023 e che quindi è al suo primo estivo), mostra gli interventi fatti: “abbiamo inserito una spiaggia con sabbia bianca, abbiamo creato un campo da beach volley nel parco, abbiamo tolto tutte le siepi con spine, che creavano qualche problema. E abbiamo anche chiuso la piattaforma per i tuffi”.

Questa infatti era diventata ‘palcoscenico’ per ragazzini un po’ indisciplinati, i ‘maranza’ che sono il tipo di pubblico che – non si dice, ma si capisce – non è così gradito.

Il campo di beach volley in allestimento

Invece si punta ad altro: “Abbiamo prezzo agevolatissimi per le famiglie perché il nostro obiettivo richiamare le famiglie” dice Colombo, mentre mostra l’impianto insieme al sindaco Cassani, all’assessore alle partecipate Canziani, ai vertici Amsc.

In questo sforzo di ‘riordino’, per così dire, rientrano anche altre misure: “Saranno presenti i ragazzi della security per tutto il giorno, all’ingresso e nel parco. Cerchiamo di rendere più civile l’ambiente”. Ogni giorno chi paga il biglietto riceverà un braccialetto di un colore diverso ogni giorno, per prevenire ingressi non autorizzati dal bosco.