Spray al peperoncino in due scuole a Milano, decine di studenti intossicati

Doppio episodio di cronaca a Milano, in due scuole, nella mattinata di giovedì 6 giugno. Il primo alle 10.30 nella scuola di via Ugo Pisa 5, l’IIS Oriani-Mazzini, il secondo alle 11 nella scuola di via Livigno 11, l’IIS Marelli Dudovich.

In entrambi gli episodi è stato spruzzato spray urticante al peperoncino all’interno degli istituti. Numerosi gli studenti, professori e personale scolastico rimasti intossicati.

In via Pisa sono stati soccorsi cinque giovani tra i 17 e i 18 anni e quattro adulti tra i 33 e i 64 anni. Una ragazza di 17 anni è stata portata all’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti.

In via Livigno sono state valutate sul posto circa 30 persone, sono stati portati in ospedale 23 pazienti, tutti studenti minorenni, trasportati in codice verde, con lievi sintomi da esposizione alla sostanza (irritazione delle vie aeree). I ragazzi e le ragazze sono stati portati in diversi ospedali milanesi: 4 al Buzzi, 3 al San Carlo, 4 al Fatebenefratelli, 3 al De Marchi, 3 al San Paolo e 6 al Niguarda. Numerosi i mezzi di soccorso intervenuti: automedica, 5 ambulanze, 1 pulmino AREU a supporto per le ospedalizzazioni, vigili del fuoco e polizia locale.