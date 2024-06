Stefano Ghiringhelli riconfermato sindaco a Taino

Il primo cittadino uscente, Stefano Ghiringhelli, è stato riconfermato sindaco a Taino. Con la vittoria in tutti e tre i seggi arriva la conferma della sua rielezione.

«Sono molto soddisfatto – ha commentato a caldo, mentre ancora si attende il dettaglio dei voti – questo risultato è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene e volgiamo continuare ad impegnarci per il nostro paese».

Per Ghiringhelli e la sua lista #Taino – Taino 2014, si avvia dunque il terzo mandato. Niente da fare per Lorenzo Giudici, alla guida della civica “Per Taino” in questa prima esperienza elettorale. «Siamo consapevoli che abbiamo 5 anni di impegno a prescindere dal risultato – ha commentato Giudici -. Siamo comunque molto soddisfatti, visto che l’obiettivo resta quello di fare esperienza ed informare i cittadini».