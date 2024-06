Tensioni a Mercallo durante il primo consiglio comunale

È in un clima di tensione che la sera di martedì 25 giugno si è svolto il consiglio comunale di Mercallo: il primo dopo le elezioni amministrative, che ha segnato l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione guidata dal sindaco riconfermato Andrea Tessarolo, dal gruppo di maggioranza Vivere Mercallo, e dai tre candidati del gruppo di minoranza Mercallo Futuro ideale. Durante l’assemblea si sono verificati alcuni momenti di tensione tra i due gruppi e alcuni componenti del pubblico.

I toni si sono alzati quando durante il consiglio comunale si sono toccati alcuni temi particolarmente caldi nel dibattito politico di Mercallo (in particolare i lavori pubblici svolti negli ultimi anni, alcune cause legali in cui è coinvolto il Comune e il rapporto tra amministrazione, i cittadini e dipendenti pubblici), che hanno scatenato un botta risposta decisamente teso tra il primo cittadino, i consiglieri di minoranza e alcune persone del pubblico. Conflitti sfociati nel malore di una candidata consigliera del gruppo di minoranza e che hanno spinto il primo cittadino a chiedere l’intervento dei carabinieri.

«A seguito della nostra comunicazione – racconta Francesca Madoglio, del gruppo Mercallo Futuro ideale – il sindaco ha sferrato un attacco verbale con alcune affermazioni prive di fondamento ed altre prive di buon senso citando anche fatti risalenti a più di 10 anni fa. Da queste forti affermazioni il pubblico inevitabilmente si è scaldato. Siamo ancora indignati e scossi dall’esito del consiglio comunale e dalle aggressioni verbali del sindaco a candidati e a cittadini che hanno sortito come conseguenza il malore di un ex sindaco nonché nostro candidato consigliere necessitando di trasporto in ospedale».

«La maggioranza – aggiunge Madoglio – ha chiaramente dimostrato la nostra tesi di mancanza di leadership e di difficoltà nel dare il buon esempio in qualità di primo cittadino: un sindaco che non sa cogliere dal legittimo dissenso un’opportunità di poter ricreare quel senso di comunità non più avvertito da molti cittadini».

«È necessario avere rispetto per le istituzioni – commenta il primo cittadino Andrea Tessarolo -. Ho intenzione di essere il sindaco di tutti e rappresentare sia chi ci hanno votato e chi no, ma le parole che sono state rivolte a noi durante il consiglio sono indecenti e sono una mancanza di rispetto per tutti gli elettori. Non riteniamo di aver attaccato in alcun modo il gruppo di opposizione e le porte del Comune rimangono aperte per chiunque voglia collaborare con noi per il bene del paese».

La giunta

Nonostante gli attriti, il consiglio comunale è giunto alla sua conclusione. Nel corso dell’assemblea è stata quindi nominata la nuova giunta composta da Claudia Soldati (vicesindaco e assessore a Edilizia privata, Lavori pubblici, Urbanistica, Sport e Protezione civile) e Pasquale Arena (assessore a Sicurezza, Commercio e Manutenzioni).