Tornano pioggia e temporali: fenomeni più intensi nel Milanese

Allerta meteo della Protezione civile regionale per il tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno. Dalle ore 18 sono attesi rovesci e temporali sparsi; inneschi convettivi più probabili sulle zone prealpine e di pianura, con fenomeni in transito verso Est o Nord-Est. In serata possibili fenomeni più intensi sulle pianure occidentali, in attenuazione durante la notte.

Il passaggio perturbato non dovrebbe essere particolarmente intenso nella fascia prealpina del Varesotto dove la centrale della protezione civile regionale segnala un livello di attenzione moderata per temporali. L’allerta è invece nel nodo milanese e sulle zone prealpine centrali ed orientali dove sono attesi tra i 40 e i 70 mm di pioggia in 12 ore.

Tra la notte e la prima mattinata di domani 12 giugno si segnalano ancora rovesci sparsi e residui temporali ancora nella pianura e nella parte orientale della Lombardia mentre tra la tarda mattinata e il pomeriggio un nuovo transito perturbato interesserà le zone occidentali e meridionali, in estensione e diffusione verso Nord-Est tra il pomeriggio e la sera.

I fenomeni andranno ad attenuarsi nella notte di giovedì 13 giugno. Si segnalano possibili locali cumulate di precipitazione in 12 ore tra 50 e 80 mm in serata su pianura e Prealpi. Ventilazione in generale moderata con qualche rinforzo in quota, localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi.