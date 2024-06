Tradizioni, luoghi e cultura del caffè: “In Viaggio col Mercante” fa tappa a Bardello

Il prossimo 5 luglio, alle ore 21, si terrà presso il Convento delle Suore Missionarie N.S.A. a Bardello, in Piazza Trieste, un evento imperdibile intitolato “In Viaggio col Mercante”. Questo incontro speciale sarà dedicato al grande viaggio di Giancarlo Samaritani in Africa, noto come “Mercante di caffè”. Samaritani, viaggiatore e documentarista, porterà il pubblico sulle tracce di popoli, tradizioni e luoghi che sembrano appartenere ad una storia antica, ma che invece mantengono la loro più profonda identità.

Attraverso le testimonianze delle Suore Missionarie N.S.A., scopriremo il vero significato di umanità e condivisione. Sarà un viaggio emozionante e arricchente che ci condurrà in paesi affascinanti come Benin, Togo e Costa d’Avorio.

L’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare culture lontane e conoscere da vicino il lavoro delle Suore Missionarie, impegnate in importanti opere di solidarietà e supporto alle comunità locali. La serata sarà un momento di riflessione e scoperta, dove storie di vita e di speranza si intrecciano con l’esplorazione di tradizioni secolari.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso l’ex sala consiliare, assicurando così che tutti possano partecipare comodamente a questa esperienza culturale e umana.

Informazioni Evento:

Data: Venerdì 5 luglio

Ora: 21:00

Luogo: Convento delle Suore Missionarie N.S.A., Piazza Trieste, Bardello

Paesi in Focus: Benin, Togo, Costa d’Avorio

Per ulteriori dettagli e informazioni, contattare le Suore Missionarie N.S.A. o visitare la pagina ufficiale dell’evento.