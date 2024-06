Trasporti urbani: dal 9 giugno entra in vigore l’orario estivo con alcune novità

Da domenica 9 giugno entra in vigore l’orario estivo del trasporto pubblico su tutto il bacino delle province di Como, Lecco e Varese.

Il nuovo orario prevede una serie di novità tese a soddisfare l’utenza turistica e dimostra la crescente attenzione e sensibilità dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco, Varese verso la mobilità non sistematica ovvero quella non costituita dagli abituali pendolari mattino-sera e dagli studenti. Il nostro territorio, infatti, da anni registra importanti incrementi del numero di visitatori e turisti anche stranieri incuriositi dalle splendide cartoline che i laghi e le montagne prealpine sanno offrire.

I nuovi orari sono stati resi possibili grazie alla fattiva collaborazione con le aziende di trasporto dell’intero bacino.

Principali modifiche di orario:

Area di Varese

N10 Varese – Luino

Attivo il servizio di trasporto biciclette su autobus lungo l’intera tratta nei soli giorni festivi. Il carico e scarico bici può avvenire solo in specifiche fermate.

Autolinee extraurbane zona Nord provincia di Varese

Confermato l’orario della scorsa stagione estiva con corse che circolano con orario cadenzato e facile da ricordare.

Orari coordinati con il sistema ferroviario regionale a Laveno Lago, Cittiglio, Sesto Calende e Tradate per consentire facili coincidenze.

Autolinee extraurbane zona Sud provincia di Varese

Dal 1 luglio cambia la numerazione delle autolinee (zona Gallarate, Busto Arsizio, Tradate) per semplificare i codici linea in ottica di coordinamento unitario del servizio.

Orari e informazioni:

www.ctpi.it