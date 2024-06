Ultimi giorni di attesa per il Palio Remiero a Luino: residenti invitati ad abbellire le vie dei rioni

Ultimi giorni di attesa e domenica 30 giugno si disputerà il Palio Remiero di Luino. Dopo oltre vent’anni gli equipaggi dei rioni cittadini torneranno a sfidarsi sugli spettacolari galeoni nelle acque antistanti il Parco a lago.

I vogatori delle contrade si stanno già allenando e provando il percorso: via, 250 di retta, giro di boa in senso antiorario, 250 metri di ritorno, ultima virata e traguardo. Chi alzerà al cielo il mitico Palio in questo 2024?

Il Palio Remiero sarà l’evento conclusivo di un fine settimana luinese dedicato alla celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, patroni cittadini. Giornate ricche di eventi che, sperando nel meteo favorevole, animeranno il centro e il lungolago.

Per l’occasione, come già annunciato, sono stati organizzati dell’amministrazione comunale in collaborazione con Trenord e Tilo / FSS delle corse speciali sia dal Canton Ticino, sia da Gallarate: https://www.comune. luino.va.it/notizie/2817342/ luino-festa-ecco-orari- speciali-trenord-tilo

Il tutto prenderà il via venerdì 28 alle 18:00 con l’appuntamento in Sala Consiglio del Palazzo Comunale per l’estrazione delle batterie di qualificazione alla finale. Domenica 30, invece, circa un’ora prima della partenza delle eliminatorie, verso le ore 17, saranno presentati gli equipaggi ed estratti i numeri d’acqua.

«Invitiamo tutti i residenti nei rioni ad abbellire e addobbare la propria via per supportare l’equipaggio – commenta Ivan Martinelli, assessore allo sport –. So che alcune zone cittadine si sono già attivate per gli addobbi (per visualizzare i colori dei rioni clicca QUI). Inoltre, venerdì, invito tutti in Sala Consiglio del Comune per assistere all’estrazione delle batterie. Un appuntamento che aprirà il grande fine settimana delle celebrazioni dei santi patroni, giorni ricchi di eventi che si concluderanno con il nostro atteso Palio Remiero di domenica pomeriggio e sera».

Per visualizzare il programma completo del weekend, clicca qui