Magrini sull’incendio all’ospedale di Luino: “Urgente un ritorno alla normalità in vista della stagione turistica”

Il presidente della Provincia Marco Magrini ha voluto commentare il principio di incendio accaduto oggi, mercoledì pomeriggio, all’ospedale di Luino e che ha danneggiato i locali di una sottocentrale termica utile a servizi indispensabili della struttura: «È un fatto che, seppure risolto senza incidenti alle persone per fortuna, desta qualche preoccupazione – commenta Magrini – anche alla luce del preciso resoconto effettuato da ASST Sette Laghi sullo stato del nosocomio».

Il presidente è preoccupato per la situazione del blocco del reparto di Radiologia che si trova attualmente senza corrente: «Non è una bella notizia per il territorio perché di fatto depotenzia chiaramente l’attività di pronto soccorso. Leggo infatti che è stata avvisata AREU affinché non trasporti pazienti a Luino e si invitano altresì gli abitanti a riferirsi ad altri ospedali della zona in questi giorni. Questa è una comunicazione opportuna e tempestiva nell’immediato ma il mio auspicio, conoscendo la serietà con cui lavora il Dott. Giuseppe Micale, DG dell’ASST Sette Laghi, è che si possa porre rimedio nel più breve tempo a questo importante guasto».

Il Nord del Verbano, lo si è visto nei primi giorni di sole, si popola infatti in questo periodo di turisti che arrivano a lago in bici o in moto e fa escursioni in montagna: «Anche per questo è quanto mai provvidenziale avere un punto di primo soccorso operativo a Luino. Naturalmente, per quanto è di nostra competenza ove ci fosse bisogno e secondo i criteri della pubblica amministrazione, Provincia è a disposizione di ASST Sette Laghi perché sia presto ripristinata la piena operatività di questo fondamentale presidio a Luino».