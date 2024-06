Un dibattito per conoscere i candidati sindaci di Besnate

Mercoledì 5 giugno alle ore 21 presso il Teatro Incontro di Via Paolo Rosa 5 a Besnate, si terrà il confronto tra i candidati sindaci per le prossime elezioni amministrative.

L’evento, organizzato da VareseNews e moderato dal giornalista Roberto Morandi, rappresenta un’occasione importante per i cittadini di conoscere meglio i candidati e le loro proposte.

Giovanni Corbo (“Con Voi per Besnate”) è in cerca del terzo mandato, Andrea Bori (“Besnate Civica”) è lo sfidante ufficiale del centrodestra e infine Nadia Dal Secco (“Lista Civica Siamo per Besnate”) è candidata civica con appoggio esterno di Fratelli d’Italia.

L’incontro offrirà ai cittadini un’opportunità da non perdere per valutare le proposte e fare una scelta consapevole nelle prossime elezioni.