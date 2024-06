Unitalsi in visita allo stabilimento Leonardo di Vergiate

Una delegazione dell’Unitalsi Lombarda, composta da ottanta soci e volontari dell’associazione, ha visitato lo stabilimento di Leonardo elicotteri a Vergiate in provincia di Varese, che fa parte del più importante gruppo industriale italiano e tra i primi al mondo del settore aerospazio, difesa e sicurezza.

La delegazione è stata ricevuta dai rappresentati dell’azienda. A dare il benvenuto agli ospiti dell’Unitalsi è stato Francesco Rossetti, responsabile di learning & change management dell’organizzazione risorse umane di Leonardo elicotteri. «Leonardo è orgogliosa di aprire le porte di uno dei suoi stabilimenti elicotteristici agli amici di Unitalsi Lombarda ha detto Rossetti – Un’associazione significativamente attiva sul territorio e che guardiamo con ammirazione e rispetto, condividendo gli stessi valori di inclusione e solidarietà, che sono parte integrante dell’identità del nostro gruppo».

Il manager ha illustrato agli ospiti i vari progetti di valenza etica e sociale in cui il gruppo Leonardo è impegnato, come quelli realizzati in collaborazione con il Ministero della Difesa italiano, al fianco del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, in occasione dei prossimi Giochi Paralimpici di Parigi e di Milano-Cortina.

Il capo dello stabilimento di Leonardo Elicotteri di Vergiate, Gabriele Straulino, ha invece presentato il sito produttivo che ospita la principale linea di assemblaggio finale di elicotteri, dove ogni anno viene costruito il maggior numero di aeromobili per le esigenze del mercato civile, della difesa e dei compiti di pubblica utilità, sia nazionale che per l’export.

Insieme a Stefano Pace, responsabile product marketing per le linee di elicotteri bimotore, la delegazione dell’Unitalsi Lombarda ha poi avuto l’occasione di scoprire le principali caratteristiche ed il funzionamento dell’elicottero ed alcuni dei suoi numerosi impieghi al servizio delle comunità, come le missioni di elisoccorso, antincendio, supporto alle emergenze e ricerca e soccorso.

Luciano Pivetti, presidente della sezione Lombarda di Unitalsi, ha a sua volta illustrato le attività e le finalità dell’associazione. In ricordo della giornata il presidente della sezione ha consegnato a Leonardo un arazzo raffigurante la Madonna di Loreto, l’effigie protettrice di tutti gli aeronauti. Il Santuario della Santa Casa di Loreto dopo Lourdes è una delle mete tradizionali dei pellegrinaggi dell’Unitalsi. «Sapere che l’effigie lauretana possa accompagnare e benedire l’impegno del gruppo ci fa enormemente piacere – ha concluso Pivetti -. La protezione di Maria, pertanto, non si evoca e non si limita all’attività di volo, ma si riferisce ad ogni persona che viaggia e a quanti, sono responsabili della sicurezza e della tranquillità di coloro che sono trasportati».