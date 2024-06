Vanoli al Toro, Dionisi a Palermo e Contini al Milan femminile: il mercato degli allenatori varesini

Tra quotazioni che salgono e scendono, il mercato allenatori in questa fase dell’anno è particolarmente effervescente. E protagonisti di firme e voci di radiomercato in questi giorni sono anche mister della provincia di Varese.

PAOLO VANOLI

Dopo aver riportato il Venezia in Serie A, Paolo Vanoli sembra essere indirizzato al Torino. La stagione positiva in Laguna ha messo in evidenza dell’allenatore classe 1972, che è il preferito di Urbano Cairo per prendere il posto di Ivan Juric. L’annuncio non c’è ancora stato, ma le due parti sembrano essere davvero vicine e tutto sembra apparecchiato per il matrimonio in granata.

ALESSIO DIONISI

Dopo due stagioni di alto livello, l’ultima al Sassuolo si è conclusa in maniera negativa, con l’esonero dell’allenatore e la retrocessione in Serie B. Per ripartire Alessio Dionisi ha scelto una piazza calda: il Palermo. In Sicilia il mister toscano di nascita e varesotto di adozione avrà molta pressione in una società molto ambiziosa, in una piazza calda, con l’obiettivo dichiarato di tornare in massima serie.



MATTEO CONTINI

Dopo aver conquistato la finale playoff di Serie D con il Desenzano a spese della Varesina, Matteo Contini è pronto per una nuova avventura. E nel futuro dell’allenatore gemoniese potrebbe esserci il calcio femminile, con il Milan pronto a offrirgli un contratto. Le rossonere, la cui capitana è la lavenese Valentina Bergamaschi, arrivano da un sesto posto in campionato e puntano e tornare tra le prime posizioni della Serie A italiana. Contini con il rossonero ha un rapporto speciale: dopo i primi calci al Verbano (anch’esso rossonero) ha disputato tutte le giovanili al Milan, vincendo un Torneo di Viareggio ma senza mai riuscire a debuttare in prima squadra.

ALESSANDRO LUPI

Tra i mister dei Sette Laghi, è in cerca di una nuova avventura anche Alessandro Lupi. Per lui diverse voci, anche vicino a casa, ma dopo l’esperienza con la Primavera del Monza, è in attesa della chiamata giusta. In Brianza il viggiutese ha vinto i playoff del campionato Primavera 2 salendo nella massima serie di categoria, ma l’esperienza si è conclusa a marzo con l’esonero dopo qualche risultato al di sotto delle aspettative.

STEFANO BETTINELLI

E tra i tanti allenatori varesini ci piace ricordare anche il “Betti”, che nella prossima stagione sarà alla guida del Luino, neo promosso in Promozione dopo la vittoria della Coppa Lombardia di Prima Categoria.