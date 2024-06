Ventimila euro in tre anni: Alfa finanzia il ripopolamento di laghi e fiumi del Varesotto

Trote, alborelle e persici, ma anche anguille e lucci per ripopolare laghi, fiumi e torrenti del Varesotto. Alfa ha rinnovato la convenzione con la FIPAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in funzione della salvaguardia del territorio.

Il contratto ufficiale, di durata triennale, è stato sottoscritto dal Presidente del Gestore del Servizio Idrico Integrato Paolo Mazzucchelli e dal Presidente della sezione di Varese della FIPSAS Franco Bertoni.

L’intesa prevede un finanziamento da parte di Alfa di 20.000 euro per il 2024: «Il nostro lavoro ha effetti diretti e indiretti sui corpi idrici – dice Mazzucchelli – e la collaborazione con l’associazione dei pescatori ha lo scopo di ottimizzare i benefici per l’ambiente. La firma di oggi vuole dimostrare ancora una volta come il tema ambientale e la sua salvaguardia siano prioritari per la nostra società».

«Siamo pronti ad investire energie in questa collaborazione – aggiunge Bertoni – Lo scopo è quello di ottenere risultati soddisfacenti per l’incremento del patrimonio ittico».

LA FEDERAZIONE

FIPSAS Varese dal 1974 gestisce la pesca sportiva e organizza l’attività agonistica, gestendo l’incubatoio di Porto della Torre, a Somma Lombardo (dove è stato formato l’accordo). Alla sezione varesina sono affiliate 30 società di pescatori sportivi della provincia di Varese, per un totale di 4.000 associati.

Il lavoro svolto dai volontari è prezioso. Lo dimostrano i numeri: nel primo trimestre del 2024 hanno già toccato quota 421.500 gli avannotti e le uova seminati nel bacino della provincia di Varese. Uno sforzo importante volto al ripopolamento delle acque lombarde.