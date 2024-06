Visione Futura: un nuovo piano per Gazzada Schianno, “giocando in attacco”

Usa la metafora del rugby Paolo Trevisan, sport a cui dice di essersi appassionato: «I nostri avversari hanno fatto il possibile per farci cadere, ci hanno fatto giocare in difesa ma a quanto pare è servito, perché siamo ancora qui».

La lista Visione Futura si è presentata venerdì sera 31 maggio, in un luogo un po’ diverso dal solito: nei locali di GajaspazioCreativo sopra il Circolo di Gazzada. Anche le modalità scelte per illustrare il programma erano differenti: non il classico discorso con l’elenco dei progetti e la presentazione dei candidati in lista, ma tre tavoli sui cui discutere dei diversi argomenti, cioò “servizi alla persona, ambiente, istruzione e cultura”, “viabilità”, Comunicazione giovani e sport”. I cittadini potevano passare da un tavolo all’altro, ascoltare e fare domande. Alla fine classico buffet ma seguito da un’ apericena con musica

«Qualunque sarà l’esito delle elezioni noi saremo sempre qui – ha detto nel discorso il sindaco uscente Trevisan – La resistenza non è solo combattere contro l’invasore ma cambiare le cose nel proprio paese. Gazzada Schianno è stata invasa nel tempo da una colata di cemento che ha saturato tutti gli spazi. Progetti fatti male e mal gestiti. E non credo che questi interventi siano stati fatti nell’interesse dei cittadini ma credo invece siano stati eseguiti per interessi privati».

«In questi cinque anni ne abbiamo passate tante – ha aggiunto l’assessora Michela De Carli – Ero molto giovane quando mi sono messa in gioco, ora sono cresciuta tanto. È importante avere al proprio fianco qualcuno che ti dà fiducia e che ti trasmette passione e conoscenze. Qualcuno che crede nei giovani, e la dimostrazione sta nel fatto che il nostro gruppo è composto da ragazze ragazzi competenti e intelligenti».

Il programma di Visione Futura è molto ampio e punta alla tutela del verde e dell’ambiente, e alla riqualificazione del territorio e degli spazi.

Qui una sintesi per punti:

Uno dei principali obiettivi è l’elaborazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) che mira a salvaguardare gli spazi verdi ancora presenti e a valorizzare i centri storici. Il programma prevede la valorizzazione degli edifici di proprietà comunale situati all’interno del parco di Villa De Strens e nel centro storico di Schianno, anche tramite concorsi di idee per il loro utilizzo.

Un altro punto chiave è la ricerca di partner privati per l’utilizzo dell’ex Municipio di piazza Galvaligi, con l’intento di offrire servizi utili alla comunità e riqualificare la piazza stessa. Inoltre, il programma include interventi per consolidare e impermeabilizzare la copertura dei vecchi colombari del cimitero di Gazzada e la creazione di un piano cimiteriale, attualmente mancante.

Molte le domande dei cittadini presenti sul tema della viabilità. Visione Futura intende ridurre il traffico nel centro storico di Schianno attraverso un controllo sistematico della ZTL e l’apertura del transito su Via Selene, in collaborazione con il Comune di Varese. Prevede inoltre l’allargamento del ponte sul torrente Selvagna per facilitare il deflusso del traffico verso Viale Borri. Tra le ipotesi per risolvere le criticità legate al passaggio a livello di Via Morazzone, spunta quella di ridisegnare un tratto di Via Barbieri per migliorare il flusso del traffico, e l’installazione di tabelloni luminosi per indicare la chiusura del passaggio a livello. Inoltre, sarà proposta a F.S. l’allargamento del ponte di Via Dante Alighieri per renderlo a doppio senso di circolazione.

La sicurezza dei pedoni sarà migliorata con l’installazione di dossi, dissuasori, semafori e passaggi pedonali rialzati nelle zone trafficate. Sarà istituito un senso unico di marcia in Via Azzate per permettere la costruzione di un marciapiede. Sarà completato il marciapiede di Via Matteotti e saranno abbattute le barriere architettoniche vicino al plesso scolastico per garantire la sicurezza degli studenti. Inoltre, sarà riaperta la strada dei Verni, aumentando i parcheggi e pedonalizzando parte di Via Italia Libera. Saranno realizzati collegamenti ciclopedonali tra diverse vie del Comune per migliorare la mobilità sostenibile.

In ambito ambientale, Visione Futura intende tutelare e sviluppare la bellezza naturale di Gazzada Schianno, continuando il monitoraggio della qualità dell’aria e intraprendendo azioni efficaci contro l’inquinamento. In collaborazione con scuole, giovani, volontari e associazioni, continuerà il recupero delle serre comunali e del vecchio acquedotto in via Cagnola. Saranno promosse iniziative informative sul corretto conferimento dei rifiuti e sarà ampliato il Centro di Raccolta Rifiuti, aumentandone l’orario di apertura. Inoltre, il Comune investirà parte dell’avanzo di bilancio per creare una “Comunità Energetica” con impianti fotovoltaici a beneficio delle famiglie a basso reddito.

In campo educativo, Visione Futura organizzerà il “Refreshing day”, coinvolgendo genitori, bambini, insegnanti e volontari nel miglioramento delle scuole attraverso interventi di pulizia, pittura e decorazione. Continueranno gli incontri scolastici su vari temi, inclusi l’educazione civica e alimentare, e saranno rivisti i criteri del Piano per il Diritto allo Studio per adeguarli alle esigenze moderne. Saranno organizzate attività di supporto e formazione per genitori e insegnanti, e saranno sostenute le opportunità educative per i giovani in base alle loro necessità e meriti. Sarà sostenuto il progetto “madrelingua inglese” nelle scuole primarie e secondarie, e saranno favoriti i bambini residenti che frequentano le scuole materne di Gazzada e Schianno. La sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale sarà potenziata e sarà sviluppata un’edicola scolastica.

Per quanto riguarda la cultura, Visione Futura valorizzerà le opere del Bellotto esposte alla Pinacoteca Brera e realizzerà un volume dedicato a Gazzada Schianno. Continueranno le iniziative su temi di attualità e gli eventi culturali per valorizzare i luoghi più iconici del paese. La Biblioteca comunale promuoverà la lettura con l’ampliamento dello scaffale Multilingue/Multiculturale e l’acquisizione di libri inclusivi e ad alta leggibilità, incrementando i gruppi di lettura e le iniziative “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”.

Nel campo dei servizi alla persona, si propone di creare uno “Sportello Amico” per assistere le persone in condizioni di fragilità, collaborando con le associazioni locali. Si intende sostenere le attività della Casa di Comunità del Distretto di Azzate per potenziare l’offerta di aiuto socio-sanitario. Un’altra iniziativa è l’introduzione della tessera “Amici di Gazzada Schianno”, che offrirà ai cittadini benefici legati agli esercizi pubblici e agli eventi di intrattenimento, con l’obiettivo di valorizzare il territorio.

Per quanto riguarda i giovani, si vuole rendere lo spazio giovani della Biblioteca comunale più funzionale e accessibile, aumentando le ore di apertura e dotandolo di PC e stampante utilizzabili tramite una tessera. Si prevede di continuare il progetto di volontariato giovanile “Ci sto Affare fatica”, che coinvolge i giovani nel miglioramento del proprio territorio. Saranno inoltre promossi campi estivi per bambini e ragazzi e si incoraggerà la creatività giovanile permettendo loro di realizzare murales su muri indicati dall’amministrazione. Verranno create opportunità educative per ragazzi e genitori per affrontare precocemente le condizioni di disagio.

Nel settore sportivo, il programma prevede di favorire le attività sportive non agonistiche dei ragazzi durante i pomeriggi, mettendo a disposizione gratuita spazi aperti dedicati a vari sport. Si intende realizzare un campo polivalente (basket/calcetto/pallavolo) al campo sportivo di Gazzada, privo di barriere architettoniche, e attrezzare anche una metà campo da basket nel Parco di Villa de Strens. È prevista la ristrutturazione degli spogliatoi e degli impianti del campo sportivo di Gazzada, rendendolo idoneo ad accogliere campi estivi sportivi. Si propone di organizzare eventi sportivi come camminate, biciclettate e tornei, in collaborazione con associazioni e realtà sportive locali, per promuovere il territorio.

Infine, nell’ambito dell’amministrazione, il programma prevede corsi di aggiornamento per il personale comunale per migliorare la loro polivalenza e l’efficienza dei servizi. Sarà introdotta la rotazione del personale e si individueranno responsabili altamente qualificati per l’Ufficio Tecnico, data la complessità del lavoro in quest’area. Gli spazi degli uffici comunali saranno ridisegnati per migliorare la fruizione da parte dei cittadini e risparmiare sui consumi energetici. Verrà introdotto un regolamento del Consiglio Comunale incentrato sull’ascolto attivo e sulla ricerca di soluzioni comuni, e si favorirà la trasmissione in streaming delle riunioni del Consiglio Comunale per coinvolgere più facilmente i cittadini.

