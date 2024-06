Visita albizzatese per il ministro Giorgetti alla Vibram

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in visita ad Albizzate presso lo stabilimento di Vibram.

È stata un’occasione per far conoscere un’eccellenza del nostro territorio e discutere insieme di futuro.

“Per noi un grande motivo d’orgoglio – spiega il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo -. Vibram è un’eccellenza del nostro territorio e siamo fieri che il ministro sia venuto in visita a conoscere da vicino questa realtà”.