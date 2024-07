50 oratori finanziati dalle fondazioni Cariplo e Vismara: 2 sono varesini

Le Fondazioni Cariplo e Vismara, insieme alle 16 Fondazioni di Comunità, hanno selezionato 50 progetti nell’ambito del Bando “Porte Aperte“, tra i quali anche alcuni per la provincia di Varese. L’obiettivo è migliorare l’offerta educativa e sociale per preadolescenti, adolescenti e giovani, valorizzando gli oratori come centri di aggregazione comunitaria. Il budget del bando, inizialmente di 2.250.000 euro, è stato incrementato a oltre 3.2 milioni di euro per sostenere i progetti selezionati.

I 50 progetti saranno realizzati in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. A Milano saranno attuati 13 progetti, mentre a Bergamo e Como ne sono previsti 5 ciascuno. Brescia ospiterà 4 progetti, Sondrio 3, e a Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Nord Milano, Pavia, Ticino Olona e Varese saranno realizzati 2 progetti per provincia. Infine, Novara e il Verbano-Cusio-Ossola ospiteranno un progetto ciascuno.

I progetti coinvolgeranno complessivamente 269 organizzazioni, di cui 50 come capofila e 219 come partner, con una ricaduta su 271 oratori. Significativa la presenza di parrocchie ed enti religiosi, pari al 68% dei partenariati.

I progetti selezionati mirano a prevenire e contrastare la povertà educativa attraverso doposcuola, favorire l’inclusione sociale con educativa di strada e mediatori linguistici, ampliare le attività oratoriane con laboratori digitali, fumetto e videomaking, promuovere il benessere dei ragazzi attraverso sportelli di ascolto e incontri con esperti, e incentivare il volontariato e la cittadinanza attiva. Inoltre, 10 progetti di sistema coinvolgeranno almeno 10 oratori ciascuno, con un impatto su 143 oratori in totale.

Il bando riconosce gli oratori come presidi educativi locali, fondamentali per la crescita dei giovani. Alla fine delle attività, si prevede di coinvolgere oltre 59.000 giovani fino a 25 anni e 15.000 adulti tra animatori, educatori e volontari.

«Il Bando “Porte Aperte” riconosce gli oratori come luoghi fondamentali per l’educazione e la socializzazione dei giovani, specialmente in territori come il nostro – ha commentato Carlo Massironi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione – I progetti selezionati offriranno ai ragazzi spazi accoglienti e stimolanti per crescere e sviluppare relazioni significative. La qualità e alla quantità delle proposte ricevute, ha portato un incremento della dotazione iniziale del bando, segno che testimonia il nostro impegno nel rispondere alle esigenze della comunità e nel promuovere il benessere dei giovani».

«Esprimiamo soddisfazione per tutti i progetti presentati e non solo per quelli che poi

sono stati finanziati ha sottolineato Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – le realtà del territorio hanno dimostrato la volontà di cogliere un’opportunità importante per fare sistema e collaborare per un obiettivo comune, quello di creare occasione di crescita e di dare spazio ai giovani, rispondendo ad un bisogno di socialità che viene spesso espresso. I due progetti finanziati nel Varesotto, ai quali andranno circa 150mila euro di risorse, hanno come soggetti attuatori realtà che ora potranno operare nel concreto per generare impatto positivo sulle comunità di riferimento» .