A Brenta si gioca a bocce per i 70 anni della Proloco e per il memorial Mario Molteni

Praticamente un fine settimana pirotecnico a Brenta dove, nelle giornate di giovedì e venerdì, si sono concluse due gare individuali separate per le categorie B e CD, atte a celebrare, nel primo caso, la memoria di Mario Molteni, nel secondo l’importante traguardo di 70 anni della fondazione della locale Pro Loco.

Ha fatto da apripista la categoria maggiore, nella quale si è concretizzata una specie di campionato sociale della Ternatese, che ha portato alle fasi finali tre suoi esponenti, che naturalmente l’hanno fatta da padrone, monopolizzando i primi due gradini del podio con Andrea Aquilini ed Enzo Basini, relegando a un comunque pregevole terzo posto l’unico rappresentante delle altre bocciofile, il Bederese Franco Rossi. Ma poteva essere diversamente, considerato che la compagine di seconda categoria della Ternatese è arrivata a disputarsi, a settembre, il titolo di campione regionale?

Il venerdì, seconda passerella riservata, stavolta, alle categorie C e D, la cui partecipazione, più numerosa, ha costretto gli organizzatori a ripartire le prime fasi finali sul campo limitrofo di Cuvio, per far riunire, infine i superstiti a Brenta per completare il rango dei semifinalisti. Questa volta la Ternatese, pur presente in modo significativo, non ha maramaldeggiato e le bocciofile rappresentate sono state più eterogenee, fra le quali anche un simbolo della Monte Nudo, Fabio Zosi, fra l’altro responsabile provinciale arbitri.

Di particolare attrattiva, la presenza fra i finalisti di una giovane esponente della Bederese, Laura Meneghini, prodotto della Pilae Primaria Schola della società locale, la quale non solo vinse l’eliminatoria, ma alla quarta partita riesce a impegnare il crevese Talarico, arrivato a disputare la finale proprio contro Zosi, che riesce a far suo l’incontro solo con una gran giocata in quella che sarebbe stata l’ultima mano, riuscendo a centrare un pallino nascosto con l’ultima boccia, pur correndo il rischio di lasciare all’avversaria due punti che l’avrebbero portata sull’8-9. Purtroppo per lei quel pallino colpito dona tre punti al Talarico e con questi il successo per 12-6.

Intanto a Brenta lo Zosi, insignito del ruolo di difensore delle sorti locali, maltratta il bederese Guidoni, poi supera il ternatese Monfardini, che lotta aspramente, ma alla fine deve cedere di fronte alla vena di Fabio che si rivela non solo ottimo accostatore, ma anche perfetto colpitore con bocciate “di salto” davvero inusuali da vedere, soprattutto con la continuità sciorinata. L’esibizione continua ancora con Bressan, sempre Ternatese, che nelle precedenti partite aveva zoppicato nel bocciare, ritrova l’estro e colpisce a ripetizione, rimanendo incollato a Fabio, finché questi, con alcune prodezze, riesce a staccarsi e a prendere il biglietto per la finale.

Finale che non ha storia, Talarico, come sentenzia il direttore di gara Gatta, è probabilmente soddisfatto di aver raggiunto la finale, conquista tre punti solo per un eccesso di sicurezza di Fabio, che sbaglia tre bocciate consecutive a fondo tavola in una sola mano, poi lo sprint da centometrista non conosce pause e finisce com’era prevedibile con la rapida conclusione per 12-3. Prima della fine si scatena un violento temporale, il tambureggiare della pioggia sulla tettoia metallica, che protegge e conferisce una piacevole aura di sicurezza, smorza le voci e diventa difficile per gli attori intendersi nelle dichiarazioni di gioco, ma non disturba più di tanto e lo si accetta con serenità: forse che il tempo, seppure con un giorno di ritardo, volesse spargere ancora qualche lacrima per Mario Molteni, così come accadde durante la terza edizione del 2023?

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

11 luglio – Monte Nudo Brenta – finale regionale individuale B

1) Aquilini – Ternatese (VA)

2) Basini – Ternatese (VA)

3) Rossi – Bederese (VA)

4) Farinelli – Ternatese (VA)

12 luglio – Monte Nudo Brenta – finale regionale individuale C,D

1) Zosi – Monte Nudo (VA)

2) Talarico – Crevese (VA)

3) Bressan – Ternatese (VA)

4) Preti – Veruno (VCO)

Direttore di gara – Domenico Gatta