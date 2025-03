Texas Bar: la pausa pranzo perfetta tra gusto e convivialità

In un angolo tranquillo e accogliente di Brenta, lontano dal traffico e dalla frenesia quotidiana, c’è un posto dove il buon cibo incontra la convivialità: il Texas Bar. Da ben 17 anni, questo locale storico accoglie i suoi clienti con un’atmosfera familiare e una cucina genuina, perfetta per chi desidera un pranzo veloce ma ricco di sapore, senza rinunciare alla qualità e al giusto prezzo.

Un menù fisso che coccola il palato

Dal martedì al sabato, il Texas Bar propone un menù del giorno sempre diverso a 14 euro, che comprende primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè. La domenica, per rendere ancora più speciale il pranzo, il menù si arricchisce con piatti pensati per deliziare ogni palato.

Ogni giorno, lo chef porta in tavola due primi e due secondi tra cui scegliere, con un’alternativa di carne e una di pesce. Semplici ma al tempo stesso ricercati e irresistibili nella loro bontà.

Un ambiente accogliente e uno spazio all’aperto riscaldato

Oltre a servire ottimo cibo, il Texas Bar offre un’atmosfera calda e rilassata, ideale per una pausa pranzo o una serata in compagnia. Il locale dispone di una terrazza estiva riscaldata, perfetta per pranzare all’aperto anche nelle mezze stagioni.

Aperto dalla mattina alle 11 fino a mezzanotte, il Texas Bar è il punto di riferimento non solo per il pranzo, ma anche per chi cerca un angolo di relax per la sera.

Cena informale, maxi-schermo e sapori decisi

Dopo pranzo, il Texas Bar cambia veste e diventa il posto giusto per una cena informale, dove il sapore è sempre protagonista. Dalla pizza agli hamburger, dalle cotolette ai panini, passando per toast e stinco accompagnato da birre tedesche, il menù serale accontenta ogni gusto.

Per gli appassionati di sport, il locale trasmette le partite su maxi-schermo, creando l’atmosfera perfetta per tifare insieme agli amici. E come se non bastasse, ogni giovedì sera dalle 21 alle 23 è in programma “Il Cervellone”, un divertente gioco a quiz con premi in palio.

Musica dal vivo e un’anima da pub

Nato nel 2008 come pub, il Texas Bar ha mantenuto vivo il suo spirito conviviale regalando ai suoi ospiti anche serate animate da musica dal vivo. Un locale che, pur essendo un po’ nascosto, merita assolutamente una visita: che sia per un pranzo di lavoro, una cena tra amici o una serata all’insegna della musica e dello sport, qui l’atmosfera è autentica e ospitale da 17 anni.

CONTATTI

Texas Bar

Via Valcuvia 96, Brenta

T: +39 342 957 7638

Sito | Facebook | Instagram