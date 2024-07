A Brinzio esercitazione di sicurezza e soccorso sotto la regia dell\'Ordine di Malta

Nel prossimo finesettimana (5-6-7 luglio) Brinzio sarà la sede del NET-North Emergency Test 2024, grande esercitazione di Protezione Civile di alto rilievo, organizzata dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) con partecipazione da tutta Italia. Un momento strategico per la pubblica utilità e di elevata spettacolarità.

Impegno, dedizione e volontà sono essenziali per donare aiuto al prossimo: in quest’ottica il CISOM presta costantemente la massima attenzione alla formazione dei propri volontari, organizzando esperienze formative e umane di straordinaria qualità. Un volontario ben addestrato garantisce la sicurezza dell’assistito, oltre a quella personale e della sua squadra. Solo attraverso una formazione adeguata è possibile rispondere in modo efficace a qualsiasi emergenza, indipendentemente dalla sua complessità o urgenza.

Il NET 2024 è una grande esercitazione che coinvolge diversi Raggruppamenti CISOM da tutta Italia. Quest’anno, in collaborazione con Anpas Lombardia, Guardia di Finanza (che impiegherà anche un elicottero), Ass. Naz. Gruppo Alpini Varese, Gruppo Truccatori P.C. Area B Milano, parteciperanno circa 200 volontari CISOM, i quali avranno la possibilità di esercitarsi su vari scenari ricreati in varie zone del territorio di Brinzio:

– Maxi emergenza sanitaria

– Antincendio boschivo, crolli e frane in cava con feriti e dispersi gestiti da unità cinofile e droni

– Triage, gestione PMA, evacuazione verso ospedale da campo e ospedalizzazione

– Dissesto idrogeologico con esondazione e utilizzo di idrovore

L’evento inizierà venerdì 5 luglio con l’intervento dei nuclei Valutazione e Pronto Impiego (VEPI) Nord Ovest, Nord Est e Centro del CISOM, i quali, dopo essersi interfacciati con il Centro Operativo Comunale (COC), organizzeranno l’allestimento del campo attendato e l’attivazione della Colonna Mobile Nazionale. L’esercitazione si concluderà domenica 7 luglio con la celebrazione della Santa Messa, pranzo e smontaggio del campo.