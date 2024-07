A Gallarate sono i giorni della “contrada del brodo”

Arriva la settimana della tradizione forse più gallaratese di tutte: quella della “Contrada del brodo”, con la distribuzione del brodo caldo, in ricordo delle origini popolari di quel pezzo di centro storico di Gallarate cresciuto intorno a via Novara.

Mercoledì 10 luglio si parte con la processione serale che porterà la statua della Madonna del Carmine dalla teca di via Novara fino al cortile di via dei Fiori 1, prima tappa dei rosari nei cortili, la parte più autenticamente religiosa della ricorrenza di luglio.

Poi venerdì si passa alla parte più festaiolo, co spettacoli live, bancarelle, street food, i gonfiabili, la mostra fotografica di associazione 3A e Sestante, la Caccia al Tesoro della Contrada, fino alla tradizionale distribuzione del brodo alla domenica 14 luuglio.

Alla sera poi ci sarà il concerto della banda”La concordia”, dopo la processione con la statua della Madonna del Carmine per le vie del rione (gliu ultimi appuntamenti continuano lunedì.

Da dove viene la tradizione del brodo a Gallarate?

La tradizione rimanda al fatto che la Contrada del Brodo era la zona più popolare e povera del vecchio borgo di Gallarate, un tempo chiuso nell’ “esagono” delle mura: la Contrada del Brodo era stretta intorno alle stradine che oggi sono via San Giovanni Bosco, la stretta via dei Fiori, via Cadolini, i vicoli Volpe e del Gambero.

La zona era detta anche Canton Sordido (o Sordo), perché probabilmente era un ambiente popolare, schietto e non sempre raccomandabile. Nella zona veniva distribuito a basso costo il brodo, a beneficio degli operai di laboratori artigiani e opifici che iniziavano a sorgere in zona, a ridosso del corso d’acqua che offriva scarico fognario e più tardi acqua per il vapore.

La distribuzione del brodo – che caratterizzava quel pugno di vie – divenne elemento d’identità locale riscoperto nell’estate 1948, in occasione del primo Palio di Gallarate (che è scomparso da tempo): fu in quell’occasione che, nel cuore di luglio, si riportò in auge, in versione celebrativa, la distribuzione del brodo, associandola nella data alla festa della Madonna del Carmine.

Il programma completo della Contrada del Brodo 2024

Anche oggi il brodo è fatto con ritagli di carne e verdure

Mercoledì 10 luglio

• Ore 20:30: Processione con la statua della Madonna del Carmine dalla teca fino al cortile di via dei Fiori 1, seguita dalla recita del Santo Rosario.

Giovedì 11 luglio

• Ore 20:30: Processione con la statua della Madonna del Carmine da via dei Fiori 1 fino al cortile di via Cadolini 1, seguita dalla recita del Santo Rosario.

Venerdì 12 luglio

• Ore 20:30: Processione con la statua della Madonna del Carmine da via Cadolini 1 al cortile di via Novara 1, con la recita del Santo Rosario

Ore 21.00- Inaugurazione della mostra “Un mondo a colori”, Arte e Fotografia, un progetto artistico che vede la sinergia, da bene cinque anni, tra il Fotoclub “Il Sestante” e l’Associazione Artistica Alfa 3 A. Le opere saranno esposte per tutto il periodo della festività della Contrada del Brodo fino al 21 luglio con aperture serali.

• Ore 21:15: Serata di musica e balli “COUNTRY” in via Novara.

Sabato 13 luglio

• Ore 14:00: Bancarelle di Street Food, con gonfiabili e jumping per i bambini.

• Ore 18:00: Inizio della “Caccia al Tesoro della Contrada”.

• Ore 21:15: Serata musicale del gruppo “3ioGino” in via Novara.

Domenica 14 luglio

• Ore 10:00: Bancarelle di Street Food, con gonfiabili e jumping.

• Ore 10:00: Santa Messa in Basilica Santa Maria Assunta.

• Ore 11:15: Benedizione e distribuzione del brodo.

• Ore 20:30: Processione con la statua della Madonna del Carmine dalla Basilica, accompagnata dalla Banda La Concordia di Crenna.

• Ore 21:15: Serata di musica bandistica in via Novara.

Lunedì 15 luglio

• Ore 20:30: Torneo a squadre di “Burraco” in vicolo Prestino 2.

Martedì 16 luglio

• Ore 20:30: Santa Messa alla Madonna del Carmine in vicolo Volpe 1.

• Ore 21:30: Brindisi conclusivo della festa e saluti.