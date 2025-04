L’ospedale unico? “Un nuovo ospedale di Busto, mentre si chiude Gallarate. Inaccettabile”

«I dati e le carte ci dicono che l’ospedale unico mascherava in realtà l’operazione “ospedale nuovo per Busto e cancellazione di quello di Gallarate”. Questo è il progetto».

Giovanni Pignataro, capogruppo Pd a Gallarate, è convinto che le novità emerse in questi giorni, sull’ospedale unico e anche sul destino delle aree, impongano un cambio di prospettiva drastico: «Davanti a questi dati noi, che abbiamo ragionato sempre in termini di proposta e correttivo, riteniamo il progetto completamente irricevibile».

Perché l’ospedale unico sarà solo “ospedale di Busto”?

«Ospedale di Busto nel senso che il numero di posti letto che viene citato oggi è più meno il numero del solo ospedale di Busto, di fatto chiudendo un ospedale su due. E questo, va ribadito, non è un problema non solo di Gallarate, ma anche di Busto, visto che su quell’unico ospedale graverà la domanda sanitaria di tutta la zona delle due città. Dove oggi ci sono due ospedali ce ne sarà uno solo».

Per Pignataro la linea del Pd gallaratese diventa più rigida: «Noi abbiamo votato contro l’Accordo di Programma ma abbiamo sempre ragionato nell’ottica di migliorare il progetto. Ma ora il nostro No è un No completo. Un No che imporrebbe di riesaminare tutto il progetto, prima di disperdere denari pubblici e un patrimonio storico».

Il capogruppo dem poi sottolinea anche il dato che viene dalla proposta di riutilizzo dell’ospedale Sant’Antonio Abate, destinato ad essere in gran parte “valorizzato”, vale a dire messo in vendita: «Qui emerge una realtà ancora più grave. Si va verso la prospettiva di una cessione del Trotti-Maino: ci si priva dell’immobile di maggior valore, il padiglione più moderno. Sul quale potrebbero esserci interessi da parte di operatori privati. Interessi legittimi, sia chiaro, ma di fatto si andrebbe a danneggiare l’offerta sanitaria pubblica a favore del privato».