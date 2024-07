A Germignaga un torneo di calcio in memoria di Gianmarco e Franco Pinna

Sono trascorsi 12 anni dal tragico incidente che il 16 giugno 2012 ha portato via Gianmarco Pinna, e 7 anni da quando il dolore ha spinto il suo papà, Franco Pinna, a seguirlo, il 5 aprile del 2017.

Ma il tempo che passa non è sufficiente per dimenticare queste due straordinarie persone, che tutt’oggi vivono nel cuore di tutti i luinesi e dumentini che hanno avuto la fortuna di conoscerli. Una memoria particolarmente viva nelle persone che li hanno amati profondamente, come la sorella e figlia Andrea e la mamma Elena, le quali ogni anno li onorano organizzando un torneo di calcio.

Quest’anno, il torneo si terrà dal 12 al 14 luglio al campo sportivo Premaggio di Germignaga. Per iscriversi con la propria squadra, è possibile contattare il numero 3385460420 (Saverio).

«Questo torneo è molto importante per me perché mi permette di ricordare mio papà e mio fratello, circondata dalle persone che gli volevano bene» afferma Andrea.

Per maggior informazioni: locandina