A Oleggio il corpo di un uomo trovato nei boschi dello spaccio, “segni di violenza sul cadavere“

L’allarme è scattato al 112 prima delle 9 di venerdì: sul posto, in via Vecchia Ticino è stata inviata ambulanza e automedica per il corpo di una persona trovato in area boschiva.

Si tratta di boschi al centro di attività di spaccio, a sono arrivati anche i carabinieri.

Vittima di quello che sembrerebbe un caso di morte violenta è un uomo, probabilmente straniero con ferite sul corpo. Le ipotesi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Novara sono a 360 gradi ma come riporta il Corriere della sera potrebbe trattarsi di omicidio, non chiaro se consumato sul posto o altrove, col cadavere scaricato nei boschi.

La vittima è una persona giovane, non italiana.