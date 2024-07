A spasso intorno al Monte Lema con il Cai Luino

PROGRAMMA

Tempo totale della gita ore 5,30 – Dislivello m 695 – Difficoltà EItinerario: rifugio Campiglio m 1185 – monte Lema m 1621 – forcella Arasio 1481m – Piano del Poncione 1621m – Poncione di Breno 1624 – Fontana Tamarindi 1534m – chiesetta. Madonna della guardia 1248m – Rif Campiglio 1185m. Percorso sentieri n° 108 – 108D – 108C

Ore 8.55 ritrovo presso il posteggio Poppino

Ore 9.05 partenza con mezzi propri per il rifugio Campiglio

Ore 9.45 inizio escursione

Pranzo al sacco alla chiesetta Madonna della Guardia. Accompagnatori Gianni L 3286648308 – Gianni 3387768131

Si richiede: documento valido per l’espatrio e abbigliamento e calzature adeguate. Escursione gratuita con condivisione spese auto.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci Cai di ogni sezione nazionale mentre per i non soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un Whatsapp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata.