A Varese nasce il primo gruppo laico scout: si cercano giovani capi

Nasce a Varese un nuovo gruppo scout di matrice laica, il primo in provincia. Francesca, originaria di Milano e ora residente a Varese, è tra i promotori dell’iniziativa e spiega: «Varese ha una tradizione religiosa molto radicata e finora non è mai emerso un gruppo scout laico. Anche il CNGEI – Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani – ha osservato questa provincia per anni, senza mai vedere nascere un gruppo simile».

«Il nostro obiettivo – prosegue Francesca – è creare un’alternativa che arricchisca e collabori con le realtà esistenti. Vogliamo un gruppo che possa offrire l’opportunità di crescere con lo spirito dello scout e tutti i suoi valori, permettendo però a ciascuno di esplorare la propria dimensione spirituale e interiore. Attualmente, molti ragazzi sono costretti a spostarsi a Como o, come nel caso di mio figlio, addirittura a Milano per vivere questa esperienza».

Questo il motivo per cui «ci piacerebbe, io insieme ad altri genitori ed ex capi scout, aprire questo nuovo gruppo» prosegue Francesca.

L’iniziativa, già avviata da un ex capo scout di Luino che aveva preso contatti per formare il gruppo, è ora pronta a partire, ma necessita di «capi scout giovani, dai 19 ai 24-25 anni, che abbiano già affrontato un percorso scout e abbiano la voglia di dedicarsi ai giovani, restituendo ciò che hanno ricevuto – racconta ancora Francesca -. Sono un po’ difficili da trovare, anche perché molti ragazzi cambiano città per studiare o lavorare, ma noi ci crediamo».

Come accade nel mondo scout, il nuovo gruppo, che riceverà il supporto della CNGEI una volta avviato, proporrà una varietà di esperienze mirate alla crescita etica e morale dei partecipanti. «Il nostro obiettivo è far sì che questi giovani diventino cittadini attivi, impegnandosi nel volontariato e sviluppando qualità come sincerità, affidabilità e un autentico impegno per il bene comune – spiega Francesca -. Vogliamo offrire un’alternativa laica e inclusiva che, pur mantenendo i valori fondamentali dello scoutismo, accoglie tutte le famiglie e provenienze, sia di fede che non fede, e accoglie bambini con caratteristiche diverse».

Francesca conclude: «Crediamo che l’apertura di questa nuova realtà rappresenti un prezioso contributo per Varese, arricchendo e integrandosi con le altre realtà scoutistiche già presenti sul territorio. La nascita di questo gruppo porterà ulteriore movimento, supporto ed entusiasmo, rafforzando il tessuto dello scoutismo e offrendo ai giovani nuove esperienze. Siamo in attesa di giovani capi scout pronti a unirsi a noi».

Per maggiori informazioni è possibile visitare le pagine Facebook Scout laici Varese / Instagram scoutlaicivarese oppure scrivere alla mail scoutlaicivarese@gmail.com