Addio a Joe Bryant, padre di Kobe ed ex stella della Serie A di basket

È morto oggi – martedì 16 luglio – Joe Bryant, stella americana nella Serie A italiana di basket negli anni Ottanta e padre di Kobe Bryant, il fuoriclasse dei Lakers scomparso nel 2020 per un incidente in elicottero.

La notizia è apparsa sul Philadelphia Inquirer, il quotidiano della città natale dell’ex campione, ed è stata immediatamente ripresa da altri media americani. Bryant aveva 69 anni e sarebbe stato deceduto in conseguenza di un ictus. (foto da X)

In carriera Bryant, che era soprannominato “Jellybean” ed era un’ala forte di 2,06, si formò all’università di La Salle e disputò diverse stagioni in NBA con le maglie di Warriors, Sixers, Clippers e Rockets. Nel 1984 il trasferimento in Italia: prima a Rieti e Reggio Calabria, poi a Pistoia e Reggio Emilia. Nel 1978 era nato (sempre a Philadelphia) il figlio Kobe che proprio sui campi italiani cominciò la propria formazione cestistica.

Dopo il ritiro dai parquet, Joe divenne allenatore e guidò anche le Los Angeles Sparks, la franchigia femminile che disputa la WNBA. Sfiorò anche la panchina di Rieti ma poi la trattativa non si concretizzò. Nel gennaio 2020 la tragedia che coinvolse la sua famiglia con la morte del figlio e della nipote Gigi.