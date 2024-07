Al Chiostro di Voltorre la grande musica jazz con la rassegna musicale Filmusica

Il Comune di Gavirate, assessorato alla Cultura, in collaborazione con Associazione Musicale Duomo presenta la rassegna musicale Filmusica che si terrà presso il Chiostro di Voltorre mercoledì 3 luglio e venerdì 19 luglio.

Mercoledì 3 luglio alle ore 21 primo appuntamento di questa rassegna che già lo scorso anno aveva riscosso un ottimo successo di pubblico. Il programma comprende alcune delle più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, con la presenza di grandi solisti e affermati gruppi da camera. La qualità degli interpreti di fama internazionale e la originale raffinatezza delle scelte musicali rendono conto di una sempre crescente partecipazione di pubblico e una costante attenzione da parte della critica musicale agli eventi organizzati dalla Associazione Musicale Duomo nel territorio. FILMUSICA si vale del contributo del Comune di Gavirate e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Questo il programma dei primi due concerti della rassegna:

3 luglio – ore 21 CHIOSTRO DI VOLTORRE – Gavirate

“CLASSIC & JAZZ”

MAX DE ALOE armonica cromatica

ROBERTO PORRONI chitarra

TOMMY BRADASCIO batteria

Come suonano Bach e Rameau in jazz? Un fil rouge che accomuna periodi e stili lontani, proposto da musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale. Con un tributo alla grande stagione musicale americana impersonata da Layton, Bacharach e Metheny e ai successi che hanno dato loro notorietà

19 luglio – ore 21 CHIOSTRO DI VOLTORRE – Gavirate

100 ANNI ASTOR PIAZZOLLA

CUARTET

ROBERTO PORRONI chitarra

ADALBERTO FERRARI clarinetto e C melody

MARIJA DRINCIC violoncello

MARCO RICCI contrabbasso

Un programma che celebra i 100 anni dalla nascita del “re del tango”. Oltre ad alcune musiche legate alle colonne sonore scritte da Piazzolla per il cinema verrà proposta di Piazzolla l’opera THE ROUGH DANCER AND THE CYCLICAL NIGHT, un capolavoro nascosto recentemente riscoperto e riscostruito da Roberto Porroni

Ingresso libero e gratuito.