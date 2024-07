Al via i lavori di Alfa a Casciago, “Un cantiere a tutela del Lago di Varese”

Tutelare la qualità delle acque del Lago di Varese è il principale obiettivo dei lavori che Alfa ha iniziato oggi – lunedì 8 luglio – in via Maroni a Casciago.

I lavori prevedono la realizzazione di due nuovi tratti di fognatura paralleli, ciascuno lungo circa 300 metri. Uno dei tratti raccoglierà le acque meteoriche, mentre l’altro raccoglierà i reflui fognari. I reflui saranno convogliati all’impianto di depurazione di Gavirate, mentre le acque piovane, dopo essere passate attraverso un disoleatore, finiranno in un corso d’acqua che le porterà al lago. In precedenza, entrambe le tipologie di acque venivano convogliate in un’unica tubazione.

I lavori permetteranno inoltre di spostare la rete fognaria attualmente esistente fuori dalle proprietà private, rendendo le attività di manutenzione più facili e meno disagevoli per i cittadini.

Come sempre, quando si eseguono cantieri con scavi lungo le strade, sarà inevitabile qualche disagio per i residenti e per chi utilizza la via per gli spostamenti. «Chiediamo la collaborazione dei cittadini – afferma il sindaco Mirko Reto -. Non a caso Alfa ha scelto di eseguire i lavori nel periodo estivo, a scuole chiuse e con le ferie iniziate».

«Insieme all’amministrazione comunale abbiamo predisposto tutta la segnaletica necessaria per informare della chiusura di via Maroni e dei possibili percorsi alternativi. Sarà ovviamente sempre garantito l’accesso pedonale a tutte le abitazioni della via», aggiunge Edoardo Ghizzoni dell’Ufficio Fognatura – Progettazione Interambito di Alfa.

La data prevista per la conclusione dei lavori, condizioni atmosferiche permettendo, è il 20 settembre. L’investimento per la realizzazione delle opere ammonta a circa 400mila euro.