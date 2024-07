Al via le iniziative per gli over 65 a Busto Arsizio per “Fili Urbani”

Entra nel vivo il progetto “Busto Breathe Generations – Fili urbani”, la strategia di sviluppo urbano sostenibile dell’Amministrazione comunale, in parte finanziata da Regione Lombardia, che cambierà il volto dell’area di piazzale Bersaglieri (piazza del mercato) e creerà nuove opportunità di coinvolgimento e partecipazione attiva per i giovani, gli over 65 e le persone in cerca di occupazione.

Come si ricorderà, l’obiettivo generale della strategia è quello di rigenerare l’area per renderla un luogo bello, verde, sostenibile e accessibile, creando inoltre uno spazio per la comunità che promuova il lavoro, ampli le opportunità e i servizi rivolti ai giovani e permetta alla popolazione più anziana di trovare occasioni di socializzazione.

La strategia si compone di azioni materiali – la realizzazione di un nuovo edificio e di un parcheggio multipiano e la riqualificazione della piazza e dello spazio verde limitrofo e dell’edifico dell’ex-dispensario – e di azioni immateriali, rivolte ai target di riferimento – Informagiovani, Argento in forma e Job Club -, individuate attraverso un percorso condiviso di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore del territorio.

LE AZIONI MATERIALI

Per quanto riguarda le azioni materiali, come ricordato anche dal sindaco nel corso dell’ultimo consiglio comunale, a settembre prenderanno il via i lavori di realizzazione del nuovo edificio Boost e la riqualificazione della piazza con il nuovo parcheggio multipiano e dell’edificio dell’ex-dispensario. Intanto si sta procedendo con la predisposizione dell’area di via Muratori dove troverà spazio il mercato durante i lavori.

LE AZIONI IMMATERIALI

Le azioni immateriali hanno preso il via nei mesi scorsi con i primi eventi realizzati dagli Enti del terzo settore per promuovere la strategia sul territorio e iniziare a coinvolgere la popolazione. Ed è stata anche individuata una sede, lo Spazio Fili Urbani, che, in attesa della realizzazione dei nuovi spazi, ospita uno sportello informativo condiviso e accoglierà le iniziative organizzate dai diversi ambiti. Lo Spazio si trova nel complesso dei Molini Marzoli, in una zona limitrofa all’area della strategia.

ARGENTO IN FORMA

“Argento In Forma” è l’azione che intende coinvolgere i cittadini di età superiore ai 65 anni con l’obiettivo di individuare, pianificare ed attuare iniziative utili e aderenti a domande, bisogni e interessi specifici per caratteristiche, preferenze, abitudini.

L’azione è affidata a una realtà storica del territorio, La Provvidenza, che a sua volta si avvale della collaborazione di una serie di associazioni (LIUC Business School, Anteas, Associazione Alzheimer, Avulss di Busto Arsizio ODV, Auser Busto Arsizio, CSK – Centro Studi Karate Busto Arsizio, Percorsi Senza Età, Percorsi di Filosofia, Smart – Associazione di Promozione sociale, Spazio ARS – Arte alla Ricerca del Sé, Stare Bene Insieme – Associazione di Promozione sociale).