Anche a Varese al via la raccolta firme per il referendum contro legge “spacca Italia”

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche a Varese e provincia parte la raccolta firme per l’abrogazione della legge “spacca Italia”. Le organizzazioni sindacali, le Associazioni e i Partiti politici che a livello nazionale hanno dato vita al Comitato referendario, in provincia di Varese promuovono e sostengono la raccolta firme che inizia sabato 20 luglio.

L’Autonomia differenziata:

– divide l’italia e danneggia sia il sud che il nord

– impoverisce il lavoro

– compromette le politiche ambientali

– colpisce l’istruzione e la sanità pubblica

– smantella il welfare universalistico

– penalizza i comuni e le aree interne

– aumenta la burocrazia e complica la vita alle imprese

– frena lo sviluppo

– L’Italia deve essere unita, libera e giusta!

Sottoscrittori quesito referendario: CGIL – UIL – Forum Diseguaglianze e Diversità – Movimento 5 stelle – Sinistra Italiana – Arci – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – Rete dei Numeri Pari – Libera – Link coordinamento universitario/Unione degli Studenti – Ali Autonomie Locali Italiane – Comitati No ad ogni Autonomia differenziata – La Via Maestra – Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Verdi – Acli – WWF – Demos – Anpi – Possibile – PD – Pace Terra Dignità – PSI – Legambiente – Rete Studenti Medi/Udu Unione degli Universitari – Italia Viva – +Europa – Partito della Rifondazione Comunista. A livello territoriale hanno aderito anche Medicina Democratica – Collettiva Varese – Nazione Umana – Arcigay.