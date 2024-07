Apre il nuovo McDonald’s di Luino, 50 i lavoratori quasi tutti del Luinese

Il nuovo ristorante McDonald’s di Luino, situato in Via Dante Alighieri 59, aprirà domani venerdì 5 luglio; nel locale lavoreranno oltre 50 persone.

Il ristorante è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé che, luogo ideale per una colazione o una pausa, offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive.

Il ristorante ha 222 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nostro nuovo punto vendita nella splendida città di Luino. Siamo particolarmente felici di far parte di questo territorio di straordinaria bellezza, conosciuto per il suo incantevole paesaggio lacustre e il suo ricco patrimonio culturale.” Afferma Giorgio Gennari, Licenziatario McDonald’s. “Il nostro punto vendita impiega oltre 50 persone, la maggior parte delle quali sono residenti a Luino e nei Comuni limitrofi. Questo ci permette non solo di fornire un servizio eccellente, ma anche di contribuire positivamente all’economia locale e di rafforzare il legame con la comunità che ci ospita. Siamo convinti che il nostro impegno verso la qualità e la soddisfazione del cliente sarà apprezzato da tutti coloro che visiteranno il nostro ristorante”.

Il nuovo ristorante di Luino sarà aperto tutti i giorni 7 alle 24, mentre la doppia corsia Drive sarà attiva dalle 7:00 alla 1:00. Nel locale sarà in futuro disponibile anche servizio McDelivery per la consegna a domicilio dei nostri prodotti.