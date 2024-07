Aumentano i costi per il parcheggio multipiano a Busto Arsizio. Da Regione altri 2,4 milioni

Nella riunione di oggi, mercoledì, la giunta comunale di Busto Arsizio ha approvato l’integrazione di ulteriori 2,4 milioni di euro per il progetto di rigenerazione Fili Urbani che trasformerà l’area di piazzale dei Bersaglieri

Altri 2,4 milioni di euro per il parcheggio multipiano in piazzale dei Bersaglieri

Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, infatti, la giunta ha approvato l’aggiornamento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “Busto B.Re.a.T.H.E. Generations- Fili Urbani “ che riguarda l’integrazione con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo pari a 2,4 milioni di euro da destinare all’azione 2 “Realizzazione di un parcheggio multipiano”.

L’ulteriore importo messo a disposizione dalla Regione per i Comuni che stanno attuando le strategie di sviluppo urbano sostenibile è funzionale alla copertura di fabbisogni finanziari legati all’innalzamento generale dei prezzi, nonché all’insorgere di costi inizialmente non previsti per specifiche situazioni legate alle singole azioni attuative delle Strategie o loro eventuali rimodulazioni, anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle previsioni definite a livello comunitario e nazionale in materia di Climate Proofing.

Nuovo edificio residenziale in via Turati, nel quartiere San Michele

Su proposta dell’assessore Mariani, la giunta ha approvato lo schema di una Convenzione Urbanistica che permetterà la realizzazione di un edificio residenziale in via Turati, nel quartiere di S. Michele. Si tratta di un passo avanti per la ricucitura di una parte del tessuto urbano del centro, con un intervento, atteso da molti anni, che contribuirà a risolvere una situazione di grave degrado.

Corsi comunali

Su proposta dell’assessore Maffioli, è stata approvata la realizzazione della “Guida Informativa Corsi 2024-2025”, in cui sono inserite le proposte pervenute da associazioni, enti, docenti/esperti privati su materie di interesse generale che possono contribuire all’arricchimento culturale della popolazione e che spaziano dalla musica all’arte, dalle lingue straniere all’informatica, dagli hobby al benessere e allo sport.

La stampa e la diffusione della guida, che raccoglie le informazioni relative a ben 113 corsi proposti da 19 realtà, sono previste a fine mese.

Patrocini

E’ stato poi concesso il patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale “Evolvere” per “MELAGIOCO a Evolvere- Festa per Famiglie”, iniziativa che si terrà il 7 settembre presso la sede in Via Vesuvio 50: si tratta di una una giornata dedicata alle famiglie attraverso momenti gratuiti di gioco e di attività laboratoriali, ricreative e socializzanti.