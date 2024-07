Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca

Joe Biden ha rinunciato a candidarsi per il secondo mandato alla casa Bianca. L’annuncio poco fa su X, con una lettera indirizzata alla nazione: “Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Poter svolgere il ruolo di presidente è stato il più grande onore della mia vita. E benché fosse la mia intenzione quella di cercare la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del mio Paese di rinunciare a questa corsa“.

Biden ha espresso gratitudine alla sua vice e al suo staff: “Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così tanto per farmi rieleggere. Voglio ringraziare la vice presidente Kamala Harris per essere stata una partner così straordinaria. E permettetemi di esprimere anche tutto il mio apprezzamento, profondo, per il popolo americano, per la fede e la fiducia che hanno riposto in me”.

(nella foto: Biden nel giorno del suo giuramento come presidente degli Stati Uniti)

La lettera di Joe Biden: