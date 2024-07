A Bisuschio torna la sagra “del” gnocco fritto

Un weekend di buona cucina emiliana nel segno della solidarietà. E’ il programma della sagra del gnocco fritto (del è d’obbligo nel dialetto d’origine) che da venerdì 12 a domenica 14 luglio animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini.

Cucine sempre aperte dalle 18.30 alle 22 (e oltre) e domenica anche a pranzo dalle 12.

Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari e in porzioni abbondanti: dal maxi-hamburger alla più tradizionale salamella, passando ovviamente per l’imperdibile gnocco fritto modenese accompagnato da affettati di prima scelta, tomini tiepidi e squacquerone. Non mancheranno infine, oltre a gustosi primi che aprono la danza di sapori, il gelato coi mirtilli freschi di Bisuschio e la versione dolce del gnocco fritto servito con gelato, panna e nutella o conserve.

I giovani cadetti della Protezione civile assicureranno il servizio ai tavoli, evitando così attese e affollamento davanti al banco gastronomico.

Tutte le serate saranno accompagnate da gruppi molto apprezzati che si alterneranno fra loro dal palco con un’ottima live music di accompagnamento.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è organizzata dal Nucleo mobile di pronto intervento (il Corpo volontari di Protezione civile attivo da 30 anni a Varese e nei Comuni di Bisuschio, Porto Ceresio e Besano) col sostegno del locale Gruppo Alpini ed è finalizzata a raccogliere fondi per i progetti di formazione e avviamento della gioventù al volontariato in Protezione civile, nonché per il potenziamento delle attrezzature di intervento in caso di catastrofe o emergenza umanitaria.