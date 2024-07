Busto Arsizio e l’aeroporto della Malpensa, un nuovo libro di Alberto Grampa

Si intitola “Busto Arsizio e l’aeroporto della Malpensa” il nuovo lavoro firmato da Alberto Grampa, noto conoscitore della storia aviatoria della provincia di Varese, a cui ha già dedicato molti volumi di successo e articoli comparsi su diversi periodici.

Nel nuovo libro, edito da Macchione Editore, Grampa esamina in modo approfondito e completo la storia che ha portato alla realizzazione dell’aeroporto della Malpensa per scopi civili. In particolare sottolinea il determinante contributo della città di Busto Arsizio (con la sua classe politica e imprenditoriale) attraverso la costituzione della Società Aeroporto di Busto SpA.

Frutto di una meticolosa ricerca, libro di Grampa spiega il perché della scelta di Malpensa e non di altri scali lombardi (su tutti quelli di Lonate Pozzolo e Linate), raccontando con foto e documenti l’inedita e coinvolgente storia di questo aeroporto aperto al traffico civile il 21 novembre 1948.

Una storia, quella della Società Aeroporto di Busto SpA, durata quasi sette anni e che ha portato Malpensa a divenire uno scalo internazionale conosciuto in tutto il mondo fino al «passaggio» societario all’attuale gestore S.E.A. (Società Esercizi Aeroportuali), avvenuto il 12 maggio 1955.

