Caduta in moto a Lonate Pozzolo, interviene l’elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato a Lonate Pozzolo, in viale Ticino 3, intorno alle 9.45 della mattina di domenica 14 luglio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente ha coinvolto una moto con a bordo due persone, di 22 anni e 35 anni.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti per stabilire le cause e le circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri di Busto Arsizio, allertati dall’ente Soreu Laghi, per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Sul posto l’intervento dell’automedica, dell’ambulanza e dell’elisoccorso che ha trasportato all’Ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, il ferito più grave.

