Capienza limitata all’area feste, la Pro Loco cancella la Festa della birra

Salta la Festa della Birra 2024 a Besnate: scelta presa dalla Pro Loco per questioni di vincoli normativi rispetto alla location scelta, l’area feste del paese.

“La Pro Loco Besnate deve purtroppo, e con disappunto, annullare la già programmata seconda edizione della Festa della Birra, prevista per il 6 e 7 settembre. Le difficoltà burocratiche e i limiti imposti per la fruibilita dell’Area Feste non ci permettono di organizzare un evento che possa accogliere in modo adeguato la cittadinanza besnatese» (nella foto: l’edizione 2023).

Nello specifico, si tratta dei vincoli previsti nel caso l’area sia usata per pubblici spettacoli, vale a dire – ad esempio – per la musica dal vivo. «La capienza è limitata a duecento persone, se si fa pubblico spettacolo» dettaglia la presidente della Pro Loco Maria Grazia Trevisan. «Per il rischio di scontentare le persone ed i dover respingere persone abbiamo deciso di cancellare ed evitare malcontenti».

L’alternativa sarebbe stata andare in altra location fuori paese, ma la Pro Loco – legata al paese per definizione – voleva evitare di spostarsi.