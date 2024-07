Al Birrificio Settimo di Carnago, quattro giorni dedicati alla birra, al buon cibo e tanta musica live

La tradizionale festa del Birrificio Settimo di Carnago va in scena anche quest’anno per un weekend lungo di festeggiamenti prima delle vacanze estive. L’appuntamento con il CBF24 è da giovedì 25 a domenica 28 luglio nello splendido parco del birrificio (Via Monte Rosa 33, Carnago) per bere, mangiare e ballare in compagnia! Ma da questa edizione ci sarà spazio anche per i giochi e il divertimento.

Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’anno al birrificio, il quale si trasforma da incantevole locale a festa sotto le stelle, dove mangiare, ballare e bere tanta ottima birra artigianale. E per l’edizione 2024 lo staff del birrificio ha voluto fare ancora di più e stupirvi con una selezione di giochi per accompagnare le vostre serate.

Il programma è ricco e vario per rispondere alle esigenze di tutti, amanti della birra, buon gustai e famiglie.

Ben 24 spine sempre attive sapranno soddisfare anche i palati più esigenti, con un’ampia rosa di proposte dei padroni di casa di Birrificio Settimo e una selezione di birrifici italiani e internazionali che spaziano dagli stili più classici a interessanti sperimentazioni. Non perdete la birra speciale dedicata al festival che, come da tradizione, Cristian Pizzi, birraio di Settimo, presenterà in esclusiva.

Sul nostro blog specializzato “Malto Gradimento” è possibile trovare la tap list completa, ovvero l’elenco delle birre e dei produttori presenti al CBF 2024.

Dalla cucina usciranno i grandi classici con un’attenzione anche a piatti vegetariani e per i più piccoli, senza dimenticare la pizza.

Si ballerà. Tutte le sere con musica live e proposte varie adatte a tutti, dalle famiglie ai ballerini più infuocati.

Programma musicale Giovedì 25: Giamba D // vinyl Djset + Loner tennis club // Elettro indie Dj set

Venerdì 26: Fottuta marmellata // Cover rock

Sabato 27: The Sica // Cover band Indie POP

Domenica 28: Cactus // Indie pop

Segui Birrificio Settimo su Instagram e Facebook per scoprire l’elenco delle birre, i gruppi musicali e tutte le info sull’evento.