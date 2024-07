Chiusura notturna dell’allacciamento A9 dalla A8 Milano-Varese

Autostrade per l’Italia informa che sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso, dalle 21 di giovedì 11 luglio alle 5 di venerdì 12 luglio, il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Como/Chiasso per chi proviene da Milano.

Gli automobilisti che viaggiano da Milano verso Como/Chiasso dovranno proseguire obbligatoriamente sulla A8 in direzione Varese. Da qui, sarà possibile uscire allo svincolo di Legnano, situato al chilometro 16+300, e immettersi sulla SP527 in direzione Uboldo-Saronno. Successivamente, sarà possibile entrare in A9 attraverso lo svincolo di Saronno per riprendere l’itinerario verso Como/Chiasso.

Si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto ai lavori. Per evitare disagi e ritardi, si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto della chiusura.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul traffico, è possibile consultare il sito web di Autostrade per l’Italia o contattare il servizio clienti al numero verde 800.123.456.